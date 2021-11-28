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Закончился чемпионат Беларуси по футболу

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  • 28.11.2021, 15:55
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Закончился чемпионат Беларуси по футболу

Как распределились призовые места?

Завершился заключительный 30-й тур в чемпионате Беларуси, пишет «Трибуна».

Стали известны лидеры чемпионата. Солигорский «Шахтер» (75 очков) занял первое место и стал второй год подряд чемпионом Беларуси. Борисовский БАТЭ (65 очков) занял второе место и стал серебряным призером. Минское «Динамо» (62 очка) вошло в тройку и став бронзовым призером.

Отметим, что «Гомель» (59 очков) не попал в итоговую тройку лидеров, оставшись без медалей. Брестский «Рух», в свою очередь, занял 5-е место, лишившись шансов на попадание в Еврокубки.

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