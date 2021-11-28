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О борьбе за телевизор

  • Андрей Пивоваров
  • 28.11.2021, 16:03
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О борьбе за телевизор

Казалось бы, система должна быть нацелена на сохранение людей в обществе.

Кому-то это может показаться смешным, но уже более пяти месяцев я пытаюсь получить от начальника СИЗО разрешение на передачу в камеру телевизора. На воле я практически телевизор не смотрел, а тут в условиях отсутствия радио, перебоев с письмами это важный источник информации. На примере телевидения и телевизора легко наглядно продемонстрировать, как российский ФСИН, ограничивая доступ к базовым удобствам, добивается лояльности заключённых, соблюдения правил, отсутствия жалоб. Ну, или добивается решения других, уже материальных задач.

Чтобы решить проблему, я пошел обычным путем арестанта: написал заявление на имя начальника СИЗО. Всего за пять месяцев сделал это четыре раза, и всякий раз получал ответ: в первую очередь обеспечиваются женщины и дети, остальные – по мере возможностей. Всё вроде бы логично, но, к своему удивлению, общаясь в "привратках" с людьми из других камер, обнаружил, что очень у многих в камерах телевизор есть. У большинства из этих заключённых – бороды и даже татуировки, что несколько нетипично для женщин и несовершеннолетних. Как выяснилось, всё это были "уважаемые" в тюрьме люди, которые близки к администрации.

С точки зрения решения управленческой задачи всё рационально: раздать блага и дать послабления тем, кто посильнее, а в случае бардака или получения жалоб через отъем этих благ иметь возможность надавить. Правда, выстраивая эту систему, ФСИН забывает о своей основной задаче – мотивировать заключённого встать на путь исправления, вместо этого тренируя хитрость и умение приспосабливаться.

Я сижу на спецблоке, нас тут в камерах по два-три человека. Мы с соседом мирно сосуществуем: читаем книжки, готовим "лазанью" при помощи кипятильника (потом дам рецепт). Но в основном люди тут сидят в камерах по 12–20 человек. Представляете: толпа бедолаг, которым абсолютно нечем заняться и которым не дают даже посмотреть футбол! Сидят в основном люди малообеспеченные, часто вообще без поддержки родных, потому что у тех нет денег ездить в тюрьму или отправлять адвокатов. И вот сидят они (а в СИЗО ты можешь ждать судов месяцами и даже годами) и не знают вообще ничего о том, что происходит в мире.

Но есть среди нас и более удачливые ребята. Привезли тут к нам на рассмотрение нового дела одного известного криминального "авторитета", который и так уже осужден на долгий срок. И что же? У него телевизор появился сразу. Возможно, это искренняя забота администрации о важном арестанте, а может, дело в том, что по новому делу у него проходит ущерб в 10 миллиардов рублей.

Казалось бы, система должна быть нацелена на сохранение людей в обществе, мотивировать их к исправлению, снижать рецидив. На практике же, чтобы более-менее нормально себя чувствовать за решеткой, нужны или существенные траты (адвокаты, поездки на суды, передачки, подписка на газеты, книги), на которые у многих просто нет возможностей. Либо принимать навязанные субкультурные правила, погружаться в иную среду, помогать администрации. Это как раз и провоцирует рецидив преступлений и возврат до 60% тюремного контингента снова за решётку.

Телевизор – это одна из валют, которой в СИЗО ловко орудуют. Да, это безобидный пример, но от этого не менее важный.

Я для себя выбрал третий путь. Не ставя под сомнение слова начальника СИЗО о тяжелом положении с материально-техническим обеспечением подследственных, решил помочь с решением этого вопроса. Прикинул, что простенький телевизор можно купить за 8 тысяч рублей. Нехватка в СИЗО не может превышать 60–70 штук, то есть сумма, необходимая для решения проблемы, – это порядка полумиллиона. Я написал письма губернатору Краснодарского края, главе ФСИН по краю, местному главе совета по развитию гражданского общества и ещё в пару мест. Рассказал о проблеме и предложил им совместно организовать сбор. В конце концов, подавляющее число тех, кто тут содержится, – это жители края, и забота о них приоритетна для чиновников региона. Останавливаться не планирую, дальше пойду на федеральный уровень. Времени у меня много.

Можно помочь и себе, и другим подследственным.

Ну а если чиновники откажут, думаю, по силам это сумму нафандрайзить.

Сосед, правда, переживает, что из-за моей активности могут в отместку холодильник забрать, но если это для женщин и детей – что ж, придется потерпеть.

Андрей Пивоваров, российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в сотрудничестве с "нежелательной организацией". "Радио Свобода"

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