Порошенко: Покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для Украины 1 28.11.2021, 16:17

Режим Лукашенко может резко прекратить поставки в критический момент.

Украинская власть не имеет стратегии, как преодолеть энергетический кризис и при этом не потеряет энергонезависимость – об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эксклюзивном интервью для программы The Week на телеканале "Прямой". Он подчеркнул, что покупка электроэнергии в Беларуси опасна, поскольку в самый трудный момент Лукашенко может отключить энергетический экспорт в Украину.

"Мы подчеркиваем, что закупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка. Увидите – Беларусь прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15 – минус 20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударит, чтобы было еще больнее", – резюмирует пятый президент.

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