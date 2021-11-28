Безбилетнику из Гватемалы удалось попасть в США в шасси самолета

Безбилетнику из Гватемалы удалось попасть в США в шасси самолета3
- 28.11.2021, 16:58
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Cотрудники аэропорта обнаружили пассажира после того, как самолет прибыл к выходу на посадку.
Из Гватемалы в США прилетел мужчина, который спрятался в шасси самолета авиакомпании American Airlines, пишет "Гордон".
Видео с мужчиной обнародовал портал Only in Dad в своем Instagram. В ролике видно, как сотрудники аэропорта обнаружили пассажира после того, как самолет прибыл к выходу на посадку.
Мужчина, вылетел рейсом 1182 American Airlines, который приземлился 27 ноября около 10.00 по местному времени. Его доставили на машине скорой помощи в ближайшую больницу.
В заявлении American Airlines говорится, что рейс "встретили правоохранительные органы по соображениям безопасности".
Пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Гватемалы Самуэль Ороско заявил, что этот вопрос все еще расследуется и он не может предоставить более подробную информацию.