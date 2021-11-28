Нелегалы собираются ехать в ЕС через Россию? 23 28.11.2021, 17:35

22,000

В рассказах мигрантов все чаще начал появляться маршрут из Москвы в Финляндию.

Международная арабская газета Asharq Al-Awsat опубликовала статью о двух молодых сирийцах Фуаде и Рафике, которые прибыли в Минск из Дамаска в конце октября.

Мигранты рассказали изданию, что прилетели в Минск из Дамаска 28 октября. По словам сирийского мигранта Фуада, после приземления в Национальном аэропорту «Минск», к самолету подъехал автобус и отвез всех туристов к зданию аэропорта. Через несколько часов пришел охранник и «повел нас, как коров» на паспортный контроль. Сириец утверждает, что белорусские власти собирают подробную информацию о всех прибывших мигрантах и даже переписывают серийные номера их мобильных телефонов.

«Там у каждого забрали мобильный телефон. Они записали его серийный номер в паспорт, скорее всего, чтобы за нами следить. После этого каждый человек отправляется один на КПП для подтверждения паспорта, телефона и визы с отпечатком глаза. Процесс длился долго», — говорит Фуад.

Попав на границу их пути разошлись, Рафику удалось пересечь границу при помощи белорусских военных, которые резали колючую проволоку и бросали камни в польских пограничников: «Белорусские военнослужащие разрезали колючую проволоку и подтолкнули нас к переходу в Польшу… Один большой солдат порезал проволоку, а другой ударил польских солдат камнями, чтобы мы могли перейти дорогу, чтобы они нас не заметили».

У второго мигранта Фуада это не получилось, он рассказал, что в какой-то момент настроения белорусов изменились с «резать проволоку, чтобы облегчить проход мигрантов в Польшу, на избиение и возвращение в столицу». Мигрант говорит, что сегодня, 28 ноября, в Минск прибудет эвакуационный рейс авиакомпании Cham Wings, чтобы вернуть группу сирийских мигрантов в Дамаск. В последние дни из Беларуси действительно массово возвращают мигрантов, однако, касается это, в первую очередь, граждан Ирака. Об эвакуационном рейсе в Сирию информации еще не было. Тем не менее даже если рейс и прибудет сегодня, сирийские мигранты возвращаться на Родину не собираются, а планируют ехать в Россию, чтобы через Финляндию попасть в ЕС.

«Мы все решили, что не вернемся в ад. Мы сняли квартиру на месяц за 1000 долларов, ожидая одного из двух решений: либо мы переезжаем в Польшу, либо едем в Москву, а оттуда садимся на такси в Финляндию, а затем в Европу, как обещал нам один из арабских перевозчиков», — сказал Фуад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».