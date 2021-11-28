закрыть
28 ноября 2021, воскресенье, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нелегалы собираются ехать в ЕС через Россию?

23
  • 28.11.2021, 17:35
  • 22,000
Нелегалы собираются ехать в ЕС через Россию?

В рассказах мигрантов все чаще начал появляться маршрут из Москвы в Финляндию.

Международная арабская газета Asharq Al-Awsat опубликовала статью о двух молодых сирийцах Фуаде и Рафике, которые прибыли в Минск из Дамаска в конце октября.

Мигранты рассказали изданию, что прилетели в Минск из Дамаска 28 октября. По словам сирийского мигранта Фуада, после приземления в Национальном аэропорту «Минск», к самолету подъехал автобус и отвез всех туристов к зданию аэропорта. Через несколько часов пришел охранник и «повел нас, как коров» на паспортный контроль. Сириец утверждает, что белорусские власти собирают подробную информацию о всех прибывших мигрантах и даже переписывают серийные номера их мобильных телефонов.

«Там у каждого забрали мобильный телефон. Они записали его серийный номер в паспорт, скорее всего, чтобы за нами следить. После этого каждый человек отправляется один на КПП для подтверждения паспорта, телефона и визы с отпечатком глаза. Процесс длился долго», — говорит Фуад.

Попав на границу их пути разошлись, Рафику удалось пересечь границу при помощи белорусских военных, которые резали колючую проволоку и бросали камни в польских пограничников: «Белорусские военнослужащие разрезали колючую проволоку и подтолкнули нас к переходу в Польшу… Один большой солдат порезал проволоку, а другой ударил польских солдат камнями, чтобы мы могли перейти дорогу, чтобы они нас не заметили».

У второго мигранта Фуада это не получилось, он рассказал, что в какой-то момент настроения белорусов изменились с «резать проволоку, чтобы облегчить проход мигрантов в Польшу, на избиение и возвращение в столицу». Мигрант говорит, что сегодня, 28 ноября, в Минск прибудет эвакуационный рейс авиакомпании Cham Wings, чтобы вернуть группу сирийских мигрантов в Дамаск. В последние дни из Беларуси действительно массово возвращают мигрантов, однако, касается это, в первую очередь, граждан Ирака. Об эвакуационном рейсе в Сирию информации еще не было. Тем не менее даже если рейс и прибудет сегодня, сирийские мигранты возвращаться на Родину не собираются, а планируют ехать в Россию, чтобы через Финляндию попасть в ЕС.

«Мы все решили, что не вернемся в ад. Мы сняли квартиру на месяц за 1000 долларов, ожидая одного из двух решений: либо мы переезжаем в Польшу, либо едем в Москву, а оттуда садимся на такси в Финляндию, а затем в Европу, как обещал нам один из арабских перевозчиков», — сказал Фуад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский