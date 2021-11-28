Президент Литвы: Режим Лукашенко продолжит испытывать Запад 4 28.11.2021, 17:50

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Вильнюс не исключает возможности обращения за консультациями по 4-й статье НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа не считает миграционный кризис завершенным и считает, что режим Лукашенко и поддерживающие его силы продолжат испытывать Запад.

Об этом Науседа заявил после встречи с главой Еврокомиссии и генсеком НАТО в воскресенье, пишет Delfi.

Науседа сказал, что миграционный кризис на границе с Беларусью вряд ли разрешится в ближайшее время.

"Он еще не разрешился. И, на наш взгляд, этого в ближайшее время ждать сложно.

Все остается сложным и очень трудным в плане прогнозирования. Нет сомнений в том, что режим Александра Лукашенко и поддерживающие его силы будут продолжать испытывать единство западного мира всеми средствами и тактиками", - заявил Науседа.

Он сообщил, что на встрече была обсуждена ситуация с безопасностью в Балтийском регионе, а также ситуация в Украине.

"И ситуация вокруг Украины из-за мобилизации российских войск нас особенно беспокоит. Еще один процесс, который вызывает беспокойство - полная военная интеграция Беларуси в военные структуры и доктрины России. Это создает новые вызовы для коллективной безопасности НАТО, и Альянс должен соответствующим образом скорректировать свои планы, стратегии и тактику, и быть готовым к возможному ответу", - отметил Науседа.

По его словам, если ситуация с безопасностью станет еще сложнее, он не исключает возможности обращения за консультациями по 4-й статье НАТО.

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