Создано устройство, которое позволяет понимать иностранный язык 7 28.11.2021, 17:56

5,650

Оно также может быть полезно для людей с потерей слуха.

Как сообщает New Atlas, группа студентов из Технического университета Эйндховена в Нидерландах, около года работала над необычным способом понимания иностранного языка с использованием вибрации, пишет «Популярная механика».

Исследователи разработали язык вибраций, основанный на 39 различных звуках английского языка, и каждому из них назначена уникальная вибрация. Затем система использует базу данных для управления двигателями, встроенными в тканевый рукав, который пользователь носит, формируя слова или предложения.

Правда, прежде чем начать пользоваться вибрирующим рукавом, человеку придется выучить словарь вибраций. Но в этом нет ничего сложного. Как сообщают студенты, для этого хватит месяца ежедневных занятий длительностью не более часа.

Пока система может преобразовывать только письменный текст, который вводится на подключенный компьютер. Однако команда работает над тем, чтобы научить устройство переводить речь в режиме реального времени.

Если им это удастся, то новое устройство окажется полезным не только для людей, говорящих на разных языках, но и для людей с потерей слуха.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».