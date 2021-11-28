Турция с минималкой $250 оказалась в числе беднейших стран Европы 5 28.11.2021, 18:35

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Впервые за 20 лет соцопросы указывают на проигрыш партии Эрдогана на выборах.

Есть два объяснения происходящего в Турции с лирой. Постоянное снижение Центробанком учетной ставки под давлением президента, предпочитающего дешевое кредитование.

Президент Эрдоган говорит – дешевая лира нужна для увеличения экспорта. Турция много лет живет с отрицательным платежным балансом, то есть импорт превосходит экспорт. Правда, в этом году разрыв удалось сократить, и дешевая лира способствовала увеличению экспорта. Но это фактически превращение страны в "западный Китай", когда экономический эффект достигается дешевой рабочей силой.

Падение лиры на такой процент может нивелировать весь эффект от экономического роста, ибо:

энергоносители Турция покупает в России;

остальное сырье для турецкого производства тоже импортируется.

Вторая причина обрушения лиры – политическая. Турция очень сдала в рейтингах свободы слова, демократии, независимости судов. Иностранные инвестиции покидают страну. Концентрация власти в руках президента не дала того эффекта, который Эрдоган обещал Турции четыре года назад, сменив парламентскую модель суперпрезидентской.

В настоящее время минимальная заработная плата составляет 3000 лир, это едва $250 и такую зарплату получают 14 млн турок. Сейчас страна оказалась в числе самых бедных в Европе, а еще семь лет назад Турция опережала шесть стран Евросоюза по показателю зарплат и приближалась к польскому уровню. Минималка тогда дотянула до $550 в месяц.

Оппозиция требует досрочных выборов. Впервые за 20 лет почти все социологические опросы указывают на вероятный проигрыш партии президента.

Шесть политических сил разного направления образовали рабочую группу "о восстановлении усиленной парламентской модели". Республиканская Народная, Хорошая партия (эти две парламентские силы образуют оппозиционную коалицию) и к ним присоединились партия "Счастье" (ультраисламская), Демократическая партия (не имеющие особого влияния либералы) и две новосозданные партии – Будущего (консервативная, бывшего премьера) Демократии и прогресса (либеральная) экс-вице-премьера Али Бабаджана.

Осман Пашаев, "Фейсбук"

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