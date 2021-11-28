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Кого Глеб винит в том, что в Беларуси несерьезно относятся к COVID-19?

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  • 28.11.2021, 19:02
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Кого Глеб винит в том, что в Беларуси несерьезно относятся к COVID-19?

Вы будете удивлены.

Коронавирус для белорусского спорта – тема табуированная. Показательных примеров тут хватает: из последнего можно вспомнить «некоторое заболевание» в БАТЭ (так о случаях заражения в клубе изначально говорил главный тренер Виталий Жуковский) или ковид у Владимира Базанова и Юрия Вергейчика, из-за которого «Шахтер» получил чемпионский кубок с опозданием в тур, а медали так вообще привезут в последнем матче – однако в АБФФ официально сообщить о болезни своих первых лиц и не подумали, пишет «Трибуна».

И в целом в этом нет ничего удивительного, ведь на государственном уровне к коронавирусу транслируется достаточно халатное отношение. Давно уже превратились в мем (скорее грустный, чем смешной) прошлогодние советы Александра Лукашенко по борьбе с пандемией с помощью трактора, водки, бани и козочек. Называл экс-президент НОК в качестве «самого настоящего антивирусного лекарства» и хоккей – но неэффективность этого нетрадиционного метода уже должна быть ясна даже ему.

При этом реальный масштаб проблемы скрывается. Белстат не публикует статистику по смертности с июня 2020-го, однако данные из слива от «Киберпартизан» говорят о том, что с марта прошлого года по март нынешнего избыточная смертность в стране составила 32 тысячи человек. Официально же за этот период насчитали 2247 умерших от ковида – то есть число может быть занижено почти в 15 раз.

Подход не изменился и сейчас, когда в Беларуси бушует уже четвертая волна ковида и даже госстатистика фиксирует как никогда прежде высокие цифры по заболевшим и умершим. Введенный в стране 9 октября обязательный масочный режим, за несоблюдение которого собирались даже штрафовать, не продержался и двух недель – после того, как Лукашенко жестко выступил против таких ограничений, Минздрав тут же их отменил. После этого контролировать начали не использование средств защиты, а отсутствие напоминаний об их необходимости – наклейки и плакаты, призывающие к ношению масок, заставляли снимать в городском транспорте, объектах торговли и других общественных пространствах.

Сам же Лукашенко снимает маску в «красной зоне» и жмет там руку одной из пациенток, а европейские и американские вакцины, в отличие от российского «Спутника» признанные во всем мире, отказывается завозить в страну, так как считает, что это даст людям возможность «ехать на Запад и получать инструкции». Показательно и отношение к самой прививке: 19 октября Лукашенко заявил, что «вакцинироваться нужно», да и он сам якобы «никогда против этого не был» – а уже на следующий день сообщил, что применит исключительно белорусскую вакцину, которую будто бы выпустят в 2023 году.

В результате многие белорусы действительно не очень серьезно относятся к угрозе коронавируса. В стране достаточно низкий процент привитых (3,3 млн человек получили одну дозу вакцины, 2,6 млн – две) и прохладное отношение к маскам – даже когда в октябре они были обязательны, на спортивных аренах эти средства защиты игнорировались.

Кто же в этом виноват? Ответ есть у Александра Глеба. Его самого уже «серьезно ломало» от коронавируса, так что к пандемии семья экс-футболиста относится вполне серьезно – по его словам в беседе с российским сайтом Sport24, они «стараются не бывать в местах большого скопления людей, соблюдают правила гигиены, пьют витамины для укрепления иммунитета». А вот беспечность белорусов в отношении ковида Глеб не считает следствием соответствующей государственной политики – по его мнению, все дело в самих соотечественниках.

«Думаю, надо внимательно и грамотно соблюдать меры, о которых говорят врачи. Маски в общественных местах просто необходимы. Но, к сожалению, у нас такой менталитет, сам знаешь. Все думают: «Авось и проскочит, меня этот вирус стороной обойдет». Поэтому иногда люди расслабляются, забывают о мерах безопасности», – заявил бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны».

До этого Глеб высказался о коронавирусе на старте пандемии – в марте 2020-го в интервью The Sun. Английский таблоид обратился к нему за комментарием, так как тогда как раз стартовал чемпионат Беларуси – несмотря на то, что остальные европейские лиги ушли на паузу или не начали сезон из-за эпидемиологической ситуации. Согласно версии, опубликованной The Sun, Глеб рассказал, что сам относится к болезни ответственно и находится на самоизоляции, чтобы не контактировать с посторонними, а ситуацию в целом прокомментировал так: «Власти Европы, УЕФА сделали правильно, отменив спортивные соревнования. Но в Беларуси это как будто никого не волнует. Это невероятно. В нашей стране люди в администрации Лукашенко считают, что это не так экстремально, как говорится в новостях».

Однако вскоре после попадания интервью в белорусские СМИ Глеб написал большой пост-опровержение в своем инстаграме, в котором выражал удивление «неузнаваемой информации» и вносил уточнения. «Да, я сейчас на самоизоляции, и в нашей стране позволено это сделать тем, кто реально видит в этом необходимость, но при этом в интервью я сказал, что раз администрация президента не видит реальной необходимости уходить стране на карантин, значит ситуация находится под контролем. Я против какой-либо паники. Про посещение футбольных матчей – тут уже каждый сам решает. Наши футболисты без паники выходят на поле и играют. Среди них множество моих знакомых и, если наступит реальная угроза их здоровью, здоровью зрителей, я уверен, матчи прекратятся», – заявил он тогда.

В свежем интервью журналист Sport24 спросил Глеба о той ситуации с The Sun. Экс-футболист в ответ выдал третью версию своих слов: «В интервью [The Sun] я сказал, что у нас в стране национальный чемпионат проходит с соблюдением мер безопасности, все под контролем. А они написали, что в Беларуси властям по барабану на коронавирус».

Свежая риторика Глеба близка к тому, что излагают белорусские спортивные чиновники. Еще в конце прошлого года Владимир Базанов заявлял, что в АБФФ даже звонили из УЕФА, чтобы перенять опыт проведения чемпионата в пандемию. А на днях в том же духе высказался министр спорта Сергей Ковальчук. Он не только отрапортовал об интересе европейских футбольных функционеров – по его версии, комплекс ограничительных мер, принятых тогда в ЧБ, сейчас применяют вообще все страны. Рассыпался Ковальчук в комплиментах белорусским управленцам – мол, был «ежедневный мониторинг ситуации», по каждому матчу принималось «обдуманное, взвешенное решение» и вообще все «понимали уровень ответственности». Красивая история – вот только легкий фактчекинг разбивает ее просто вдребезги.

Ну а возвращаясь к словам Глеба о том, что в отношении белорусов к ковиду виноват менталитет, можно зафиксировать, что у белспорта появился еще один пункт в уже и так достаточно длинном списке претензий к народцу.

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