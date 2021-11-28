Евросоюз утроит средства на охрану границ Литвы, Латвии и Польши 3 28.11.2021, 19:22

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Страны получат по €200 миллионов.

200 млн евро получат Литва, Латвия и Польша от Евросоюза на охрану своих границ. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

— Литва уже получила 37 млн евро в виде экстренной помощи, но, как я анонсировала ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 млн евро в этом и следующем году, — сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, деньги нужны для размещения на границе систем электронного наблюдения, дронов, транспорта для пограничников.

Сегодня литовские пограничники сообщали, что с полуночи субботы по воскресенье не позволили 108 мигрантам попасть в страну с территории Беларуси. Польская погранслужба сообщила о 125-ти попытках нелегального пересечения границы 27 ноября.

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