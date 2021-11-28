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«Только уголь нужен, а человеческая жизнь не ценится»

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  • 28.11.2021, 19:42
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«Только уголь нужен, а человеческая жизнь не ценится»

Что говорят родственники погибших в аварии на шахте в российском Кузбассе.

Из-за взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области погиб 51 человек. Среди них 46 горняков и пять спасателей. До этой трагедии работники говорили о нарушениях безопасности на шахте. Теперь это будет устанавливать следствие. Есть предварительные данные – авария случилась из-за взрыва метана, пишет "Настоящее время".

На проходной шахты "Листвяжная" родственники погибших горняков вынуждены доказывать право зайти на территорию. Семьи приехали из близлежащих городов – Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Белово.

"Ничего не говорят, кого подняли, кого достали. Через три дня, сказали, восстановят эти работы. Но, естественно, там нет никого в живых уже. Лишь бы тела достали. Вот и думайте, как шахтеры работают, в каких условиях. Моему мужу исполнилось 55 лет, он на этой шахте отработал 33 года", – говорит Инна Пиялкина, вдова шахтера Бориса Пиялкина.

В четверг вечером администрация Беловского городского округа подтвердила гибель 52 человек. В пятницу утром стало известно о единственном выжившем – горноспасателе Александре Заковряшине. Ему удалось самостоятельно выбраться из шахты на поверхность – всю ночь мужчина провел под землей.

Полный список погибших на шахте опубликовали в пятницу на сайте администрации правительства Кузбасса.

Жена одного из выживших шахтеров, который сейчас находится в больнице в Кемерове, сказала Радио Свобода, что человек, который звонил ей сообщить о состоянии мужа, запретил говорить о трагедии. Кто именно звонил – женщина не знает.

А вдова одного из шахтеров Инна Пиялкина рассказала журналистам о нарушениях на шахте. Рассказала со слов погибшего мужа.

"Метан там зашкаливал, это было известно, приходилось работать каждый день. Я говорила, что добром это не кончится. Зашкаливало так, что все датчики там пищали. А в ночь с 14 на 15 ноября в лаве был пожар. И вот результат. Буквально 10 дней прошло, и все теперь там лежат. Я уже взрослая женщина. У меня взрослый ребенок. А там сидят жены молодых парней – уложили 46 человек. Такого в жизни никогда не было, чтобы сразу за один раз. На этой шахте взрыв был 18 лет назад, 13 человек погибло. Тут вся деревня с ума сходила. А сейчас 46. Они не будут кучей хоронить, по одному будут, чтобы люди с ума не сошли", – говорит Инна Пиялкина.

В четверг вечером были задержаны директор "Листвяжной", его заместитель и начальник участка. (Еще в августе задержанный директор "Листвяжной" Сергей Махраков выиграл конкурс "Кузбасс – угольное сердце России" в номинации "Лучший директор шахты".)

Уголовные дела возбуждены по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. И о халатности – в отношении сотрудников Ростехнадзора.

"Кто виноват? Виновата компания, которой только уголь нужен, а человеческая жизнь не ценится", – продолжает Инна Пиялкина.

Средняя зарплата в Кузбассе на 2021 год, по данным Росстата, составила около 47 тысяч рублей ($620). Самые высокие средние зарплаты в угледобывающей отрасли – около 80 тысяч рублей ($1066 долларов).

За последние 20 лет в России было 23 аварии на шахтах с жертвами. Из них 14 произошли в Кемеровской области.

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