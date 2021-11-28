Генсек НАТО: Ни один союзник не останется в одиночестве 2 28.11.2021, 20:13

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Альянс будет отвечать на гибридные атаки Лукашенко.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя режим Лукашенко использует уязвимых людей для оказания давления на соседние страны, «ни один союзник по НАТО не останется в одиночестве». Об этом говорится в пресс-релизе НАТО, опубликованном по итогам встречи Столтенберга с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он сказал, что все союзники выразили солидарность с Литвой и оказали практическую помощь, в том числе через недавно направленную группу экспертов НАТО в Литву для обмена информацией, анализом и опытом в противодействии гибридным угрозам.

По его словам, сотрудничество между НАТО и Европейским союзом необходимо для противодействия этой гибридной кампании.

«Этот кризис затрагивает как НАТО, так и Европейский Союз», — сказал он, добавив, что Литва является членом обеих организаций, поэтому ему с главой Еврокомиссии было важно быть здесь сегодня вместе.

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