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В белорусских школах собирают деньги на столовые предметы для детей

  • 28.11.2021, 20:27
  • 1,972
В белорусских школах собирают деньги на столовые предметы для детей

Вот оно, социальноориентированное государство.

Telegram-канал Белорусского объединения рабочих поделился сообщением из родительского чата одной из белорусских школ.

«Вот оно, социальноориентированное государство, где мигрантам выделяют по $12,6 млн, а в школах с родителей собирают деньги на покупку столовых приборов. И это еще они не начали на шторы и новые окна собирать!» — комментирует ситуацию Telegram-канал БОР.

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