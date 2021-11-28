В Украине открыли дело против журналиста Юрия Бутусова 3 28.11.2021, 20:32

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Главный редактор «Цензор.нет» считает, что это месть президента Зеленского.

Государственное бюро расследований Украины открыло дело в отношении главного редактора «Цензор.нет» Юрия Бутусова из-за публикации видео, на котором он стреляет из гаубицы. Журналист считает это местью президента Владимира Зеленского из-за спора с ним во время президентского пресс-марафона в пятницу, 28 ноября, пишет «Новое время».

Как сообщили в ГБР, следователи проверят законность действий журналиста Бутусова на видео, выложенном в сети.

«Следователи ГБР изучают видео, выложенное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Фейсбуке, в рамках начатого уголовного производства», — говорится в сообщении.

Речь идет о видео, которое журналист выложил утром в воскресенье, 28 ноября, в Facebook ко Дня памяти жертв Голодомора. На записи Бутусов стреляет из Гаубицы Д-20 калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: «по оккупантам огонь».

Позже Бутусов уточнил, что видео было снято очень давно и с тренировок.

«Но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину», — считают в ГБР.

Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены, в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения) и статьи 437 УКУ (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

«Будут проверены также и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению», - сообщили в ГБР.

Журналист уже отреагировал на заявление ДБР, связав его со своим спором с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пресс-конференции 26 ноября.

«Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию. Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Майдан, захват Крыма, вторжение в Донбасс и восемь лет войны. То есть, это я все начал… Выстрел из пушки, который был когда-то сделан, это теперь повод для эскалации, хотя я и написал, что это было давно», — отметил журналист.

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