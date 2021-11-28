закрыть
28 ноября 2021, воскресенье, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Cиноптики рассказали, какой будет в Беларуси первая неделя декабря

  • 28.11.2021, 20:40
Cиноптики рассказали, какой будет в Беларуси первая неделя декабря

Календарная зима начнется с ненастья.

В начале следующей недели погоду в наших широтах будет диктовать южный циклон, он принесет плюсовую температуру и осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.

В середине недели его сменит атмосферный фронт со Скандинавии, который принесет ненастную погоду с дождями и мокрым снегом. По ночам и утром почти всю неделю ожидается туман и гололед. По ночам всю неделю будут небольшие заморозки, а днем - плюсовая температура.

В понедельник, 29 ноября, синоптик прогнозирует от +2°C до +6°C, во вторник, 30 ноября, и среду, 1 декабря, - от -1°C до +1°C. В четверг, 2 декабря, потеплеет до +2°C до +4°C, а 3 декабря будет от -1°C до +2°C.

На выходных 4-5 декабря в Беларуси сохранятся примерно такие же климатические условия. Пройдут дожди и мокрый снег, которые принесет ненастный атлантический циклон. Днем 4 декабря метеоролог ожидает от -2°C до +1°C, а 5 декабря - от -3°C до +2°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский