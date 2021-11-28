Cиноптики рассказали, какой будет в Беларуси первая неделя декабря 28.11.2021, 20:40

Календарная зима начнется с ненастья.

В начале следующей недели погоду в наших широтах будет диктовать южный циклон, он принесет плюсовую температуру и осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.

В середине недели его сменит атмосферный фронт со Скандинавии, который принесет ненастную погоду с дождями и мокрым снегом. По ночам и утром почти всю неделю ожидается туман и гололед. По ночам всю неделю будут небольшие заморозки, а днем - плюсовая температура.

В понедельник, 29 ноября, синоптик прогнозирует от +2°C до +6°C, во вторник, 30 ноября, и среду, 1 декабря, - от -1°C до +1°C. В четверг, 2 декабря, потеплеет до +2°C до +4°C, а 3 декабря будет от -1°C до +2°C.

На выходных 4-5 декабря в Беларуси сохранятся примерно такие же климатические условия. Пройдут дожди и мокрый снег, которые принесет ненастный атлантический циклон. Днем 4 декабря метеоролог ожидает от -2°C до +1°C, а 5 декабря - от -3°C до +2°C.

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