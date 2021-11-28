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С полок белорусских магазинов пропадает молоко

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  • 28.11.2021, 20:47
  • 6,806
С полок белорусских магазинов пропадает молоко

В чем причина?

Telegram-канал «Баста!» рассказывает о проблемах с молоком в Могилеве:

— В Могилёве уже третий день не можем купить молоко в литровых и полулитровых пакетах. Что происходит?

Ранее сообщалось, что в сельском хозяйстве наметилась новая проблема — в некоторых областях упало производство молока. Это следует из данных Белстата. Снижение производства происходит на фоне сокращения числа коров.

В целом по стране за январь-октябрь их стало меньше на 1,2% по сравнению в таким же периодом 2020 года. Заметнее всего число коров снизилось в Гомельской области — на 4%. В плюсе по этому показателю оказалась только Брестская область — 0,4%.

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