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Мигрант: Белорусские военные кидали камни в поляков

  • 28.11.2021, 21:05
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Мигрант: Белорусские военные кидали камни в поляков

Также они разрезали колючую проволоку на границе.

Международная арабская газета Asharq Al-Awsat опубликовала статью о двух молодых сирийцах Фуаде и Рафике, которые прибыли в Минск из Дамаска в конце октября.

Рафику удалось пересечь границу при помощи белорусских военных, которые резали колючую проволоку и бросали камни в польских пограничников: «Белорусские военнослужащие разрезали колючую проволоку и подтолкнули нас к переходу в Польшу… Один большой солдат порезал проволоку, а другой ударил польских солдат камнями, чтобы мы могли перейти дорогу, чтобы они нас не заметили».

У второго мигранта Фуада это не получилось, он рассказал, что в какой-то момент настроения белорусов изменились с «резать проволоку, чтобы облегчить проход мигрантов в Польшу, на избиение и возвращение в столицу».

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