The Washington Post назвал самого популярного иностранца в России 28.11.2021, 21:12

1,970

Одна из причин известности — знаменитый мем.

Американская газета The Washington Post назвала предпринимателя и миллиардера Илона Маска самым популярным иностранцем в России. Как утверждает издание, «Маск — это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам».

При этом отмечается, что многие россияне считают историю Маска, который иммигрировал в США из ЮАР и добился успеха, вдохновляющей, а в рунете пользуются большой популярностью шутки о необычных изобретениях с фразой: «Как тебе такое, Илон Маск?».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».