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The Washington Post назвал самого популярного иностранца в России

  • 28.11.2021, 21:12
  • 1,970
The Washington Post назвал самого популярного иностранца в России

Одна из причин известности — знаменитый мем.

Американская газета The Washington Post назвала предпринимателя и миллиардера Илона Маска самым популярным иностранцем в России. Как утверждает издание, «Маск — это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам».

При этом отмечается, что многие россияне считают историю Маска, который иммигрировал в США из ЮАР и добился успеха, вдохновляющей, а в рунете пользуются большой популярностью шутки о необычных изобретениях с фразой: «Как тебе такое, Илон Маск?».

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