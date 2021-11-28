Горькая пилюля для России 1 Петр Олещук

28.11.2021, 21:54

12,180

Как Москва теряет веру в то, что мир когда-то признает Крым российским.

Комитет Генассамблеи ООН одобрил проект усиленной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. В резолюции впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы. Также документ призывает Россию освободить украинских политзаключенных и обеспечить права крымскотатарского народа.

Прежде всего следует отметить, что еще ни разу Россия не обращала внимания на такого рода резолюции или подобные документы.

Тем не менее, не стоит преуменьшать их значение. Потому что Россия, какой бы вид она ни делала, очень хочет закрепить аннексию Крыма международным признанием. А в этом деле успехов у нее нет совсем. И усиление резолюции по Крыму станет очередным напоминанием о том, что Россия вряд ли когда-либо сможет добиться признания своих агрессивных действий против Украины.

Что касается содержания обновленной резолюции, то важным ее моментом является то, что в ней отмечена Крымская платформа. Ведь это является демонстрацией того, что этот инструмент хотя бы частично, но уже начал выполнять свою функцию – он постоянно напоминает миру о судьбе Крыма.

А это, в свою очередь, является индикатором того, что борьба за статус Крыма, несмотря на все сложности, продолжается.

Конечно, сама по себе эта резолюция никоим образом не способствует возвращению Крыма под юрисдикцию Украины, но она точно сказывается на вере России в то, что она когда-либо сможет добиться легализации аннексии Крыма. А поскольку состояние неопределенности не может длиться вечно, то я убежден, что последовательная работа и системная позиция по этому вопросу в конечном счете принудят Россию к более конструктивной позиции и переговорам по Крыму. Хотя никто не знает, когда именно это может случиться.

Если посмотреть на перечень стран, проголосовавших против обновленной резолюции, то в основном это страны, которые зависят от России или тесно сотрудничают с ней. То есть, в первую очередь, они поддерживают Россию и делают это из своих собственных соображений и по своим личным причинам. Главная мотивация этих стран – деньги.

В этом нет ничего удивительного, потому что есть целый ряд стран, которые поддерживают Россию с 2014 года в ООН. Для Украины хорошо то, что этот перечень не расширяется, а остается стабильным.

К тому же, в перечне этих стран нет таких, чья поддержка для Украины была бы очень важной или принципиальной. Ведь еще Крымская платформа показала, что Украину и ее целостность поддерживает весь европейский и североатлантический мир. Это для нас самое важное.

Петр Олещук, «Главред»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».