Летающая в Беларусь авиакомпания попала в черный список ЕС
- 28.11.2021, 22:38
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Ей запретили полеты над небом Евросоюза.
Калининградская авиакомпания «Скол», в июне запустившая рейсы в Беларусь, попала в черный список ЕС как не соответствующая международным стандартам безопасности.
Обновленный список безопасности полетов ЕС опубликован на сайте Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии.
«С сегодняшним обновлением все авиакомпании, сертифицированные в Молдове, были удалены из Списка безопасности полетов ЕС в связи с повышением уровня безопасности полетов в стране. Однако один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты», — говорится на сайте департамента.
Всего полеты над Евросоюзом на данный момент запрещены 97 авиакомпаниям.
Авиакомпания «Скол» существует с начала века, она начала летать в Беларусь с 11 июня и до тех пор специализировалась на услугах для МЧС, санитарных перевозках.