МАЗу запретили участвовать в ралли-марафоне «Дакар» 5 29.11.2021, 8:19

8,510

Команда пропала из списка участников.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» пропала из списка участников «Дакара — 2022», передает портал Championat.

Ранее на «Дакар — 2022», который пройдет в январе, «МАЗ» представил три экипажа: «502» — Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко; «507» — Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук; «517» — Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылев. Однако на днях гонщики исчезли из списка участников. Представители белорусской команды пока не выступили с официальным комментарием.

Российский телеканал «МатчТВ» со ссылкой на свои источники сообщает, что грузовики направлялись в Марсель на погрузку на паром, который с гоночной техникой через несколько дней должен был отправиться в Саудовскую Аравию, но команду не пустили.

Другой источник издания допустил, что такое решение может быть связано с санкциями в отношении завода.

Напомним, летом Евросоюз ввел санкции в отношении ряда физический и юридических лиц Беларуси. В частности, запретительные меры коснулись Минского автомобильного завода (МАЗ). «МАЗ-СПОРТавто» является заводской командой. Санкции лишили компанию поставок западных двигателей, которыми комплектовался модельный ряд.

«Дакар» пройдет в Саудовской Аравии 2−14 января. «МАЗ-СПОРТавто» без перерывов выступала в соревнованиях с 2012 года. Команда завоевала второе место в 2018 году и осталась третьей в 2020 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».