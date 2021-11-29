Эпидемия ударила по российским акциям 29.11.2021, 8:21

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Инвесторы не спешат брать риск РФ.

Международные инвесторы начали массово сокращать вложения на российском рынке акций. За минувшую неделю они забрали $210 млн, максимальный объем с апреля 2020 года. Интерес к вложениям в акции снизился во всем мире на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе и появления нового штамма вируса. Впрочем, для бегства из рублевых активов были и внутренние причины — рост геополитических рисков на фоне обострения отношении России и западных стран, пишет «Коммерсантъ».

По данным BCS Global Markets (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), иностранные инвесторы за неделю, закончившуюся 24 ноября, вывели из российских акций $210 млн. Это максимальный недельный отток с апреля 2020 года, когда на фоне падения цен на техасскую нефть WTI в отрицательную область международные инвесторы вывели из российских акций $240 млн. Сейчас ситуация определялась действиями клиентов фондов, ориентированных на российские акции, которые вывели за неделю почти $130 млн, глобальные фонды сократили вложения на $81 млн. Всего за минувшую неделю инвесторы забрали треть средств, инвестированных за предыдущие два месяца.

Падение интереса к российским акциям происходит на фоне глобального снижения аппетита к риску. По оценкам издания, основанным на отчете Bank of America (также учитывающем данные EPFR), за минувшую неделю суммарный объем средств, выведенных из всех фондов акций, составил $2,7 млрд, второй негативный результат в этом году. Весь отток пришелся на фонды развивающихся стран, которые лишились в сумме свыше $2,8 млрд, что стало максимальным недельным оттоком за последние шестнадцать месяцев.

Минувшая неделя оказалась сложной для рынков акций, особенно после того, как к ранее известным инфляционным опасениям и очередному росту заболеваемости COVID в Европе и США добавился дополнительный негативный фактор — новый штамм, обнаруженный в Южной Африке, отмечает управляющий партнер Amber Lion Partners Илья Сушков.

Угроза коллективному иммунитету привела к распродаже рисковых активов. «По неподтвержденной информации, новый штамм имеет серьезные мутации в S-белке, которые позволяют обходить иммунную защиту. Большинство имеющихся вакцин основаны на таком подходе, и мутация может ухудшить эффективность мировой вакцинации»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Уход инвесторов от риска сказался и на ценах на нефть, что оказывало дополнительное давление на российский рынок. По данным Reuters, по итогам пятничных торгов стоимость ближайшего контракта Brent упала на 11%, до $72,9 за баррель. Беспокойство у инвесторов вызывает и сохраняющаяся непростая геополитическая обстановка в отношениях России и Запада. В Сенате США началось предметное обсуждение закона об оборонном бюджете на 2022 год, в котором предусмотрены дополнительные санкции в отношении России.

По словам руководителя управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяны Симоновой, международные инвесторы очень не любят геополитические риски. «Администрация Байдена начала обсуждать со своими партнерами по НАТО возможность ограничений на приобретение российских углеводородов, что побудило инвесторов зафиксировать прибыль в российских акциях»,— отмечает глава аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг.

Вместе с тем, считает управляющий директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов, масштаб происшедшего падения цен на российские акции и значительное снижение курса рубля создали условия для агрессивных покупок уже в ближайшие недели. «Это возможно в случае снижения напряженности на Донбассе и на границе с Украиной»,— считает он.

Нарастающая волна коронавируса в Европе и опасения новых ограничений создают дополнительное давление на рисковые активы, что будет мешать притоку инвестиций в Россию. Если окажется, что новый штамм устойчив к существующей защите, полагает Татьяна Симонова реакция рынков может быть резко негативной.

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