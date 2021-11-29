«На белорусских предприятиях есть два списка на увольнение рабочих» 29.11.2021, 8:56

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Власти боятся открытых протестов на заводах.

В Беларуси проходят массовые увольнения на предприятиях, которые власти называют «оптимизацией». С кем-то не продлевают контракты, кого-то просто сокращают.

Каков реальный масштаб увольнений на белорусских предприятиях? Сайт Charter97.org поговорил об этом с пресс-секретарем Белорусского объединения рабочих Ольгой Котович.

– Мы будем знать конечную цифру уже постфактум, когда нам удастся переломить эту ситуацию. Информация о том, что начались чистки, начала поступать с сентября 2020 года. Постоянно людей увольняют, идут какие-то сокращения. Сегодня на некоторых предприятиях они стали более частыми, потому что их готовят к продаже российскому олигархату. Скорее всего, это делают, чтобы задавить любые возможные протесты против продажи самих заводов, потому что продают их буквально за бесценок.

– Какие сферы особенно затронул процесс «оптимизации»?

– Нет какого-то деления по сферам. Единственное, что сейчас более массово выделяется промышленность и медицина, которая больше всех страдает от нехватки кадров.

– С чем вы связываете начало этого процесса в Беларуси?

– Понятно, что это связано с недовольством людей. Режим боится, что наиболее активные сотрудники начнут открыто проявлять свое несогласие с происходящим. Есть еще риск, что если рабочие начнут протестовать открыто на заводах, то процесс продажи олигархам может заглохнуть. Зачем олигархам покупать заводы и закрывать их кредиты, если люди недовольны. Здесь просто банальный страх, что рабочие могут объединиться.

– С начала протестов 2020 года появилось много сообщений, что было уволено огромное количество специалистов. От этого страдает и качество продукции белорусских предприятий. К каким последствиям может привести эта «оптимизация»?

– Боюсь, что к необратимым последствиям. У людей, которых увольняют, есть негласная черная метка, то есть их не берут на другую работу. Единственный шанс куда-то устроится на работу – у частников. Однако частников тоже притесняют: то им налоговое законодательство «исправили», то поборы повысили, то еще что.

Соответственно, люди не могут устроиться на работу, что им делать? Либо как-то держаться, выкручиваться на подработках и платить налог на «тунеядство» (что мало кому понравится), либо просто уезжать из страны. Поэтому сегодня мы получаем массовый отток квалифицированных специалистов, которые уже вряд ли вернуться, потому что за рубежом и условия получше, и зарплаты повыше.

– Что думают о таких действиях сами рабочие? Вызывает ли это еще большее недовольство?

– Сам факт, что появляются такие сообщения от рабочих, говорит о волне недовольства, которая есть на белорусских предприятиях. Чем чаще инициативы и СМИ будет писать о том, что пошла эта волна, тем больше люди будут видеть – они не одни. Еще буквально два-три месяца назад рабочие были уверены, что эти ситуации на предприятиях единичные, мол, эта «оптимизация» коснулась только их.

Сейчас мы все видим, что происходят массовые увольнения, вне зависимости от региона, предприятий или специальностей. Это касается всех, поэтому люди начали думать по-другому. Тем более, что сейчас есть два вида списков. В первом люди, которые знают, что со дня на день их уже уволят. Во втором, люди знают, что их контракты не будут продлевать, когда они закончатся. Рабочие сегодня понимают, что они находятся в равных условиях вне зависимости от того, за кого голосовали или ставили подпись.

– Как сегодня белорусские работники могут защитить свои права?

– Не подписывать никаких документов. Хотят уволить? Пусть увольняют по статье. После чего подавать в суд на разбирательство по незаконному увольнению. Пусть представляют реальные нарушения, по которым будет проводиться судебные разбирательства. Еще как вариант, работники могут между собой сплотиться и просто отказаться выполнять свои обязанности до тех пор, пока этот процесс не будет остановлен. В любой безвыходной ситуации всегда есть варианты.

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