Более четырех тысяч фур скопилось на границе Беларуси с Евросоюзом
- 29.11.2021, 8:57
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Самая напряженная ситуация наблюдается на литовском направлении.
Длинные очереди из фур скопились утром 29 ноября на автодорожных пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
Самая напряженная ситуация наблюдается на литовском направлении. В Беняконях простаивает более 700 большегрузов, в Каменном логе — 600, в Привалке — 500, в Котловке — 300, в Видзах — 280.
На границе с Латвией выезда из Беларуси ожидает почти 1000 большегрузов. 470 грузовиков стоит на Григоровщине, 460 — на Урбанах.
В сторону Польши в Беняконях и Козловичах стоят примерно по 400 фур.