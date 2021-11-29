Агентуре путинской автократии указали на выход Telegram-канал «Сито Сократа»

29.11.2021, 9:09

Экспортеры разрушительного «русского мира» опять решили упасть на дурака.

Одним из ньюзмейкеров по международной тематике намедни стал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Высокопоставленный путинский дипломат приметен своими тесными связями с ГРУ, ведь в период 2011-2016 гг. работал на должности заместителя министра обороны при Шойгу. До недавнего времени Антонов был известен, как единственный в мире посол, находящийся под международными санкциями в связи с его причастностью к вооруженной агрессии против Украины. С недавних пор у него появилась напарница – Наталья Поклонская, которую правда отправили к черту на рога, намекая на ее мизерный вес в российской политике. Наоборот чиновниками из администрации республиканца Трампа Антонов рассматривается в качестве прямого контакта с группировкой шойгистов, стремящейся свергнуть Путина. Они решили его детальнее изучить, ведь Антонов не только специалист по вопросам военной безопасности, но еще и амбициозный политик, который уже в скором времени может сменить Лаврова на посту главы МИД, или даже и возглавит МО РФ, если карьера босса пойдет по восходящей.

Но вернемся к насущным вопросам. В Кремле Антонову ставили задачи наладить стратегический диалог России и США по глобальным темам, который по расчетам путинистов ознаменовал бы постепенную нормализацию двухсторонних отношений по всем азимутам, так сказать незаметная тактика перехода от больших мировых проблем к заботящих россиян санкционным болям. Но как показывают свежие откровения посла российские планы остаются вилами писаными по воде хотелками.

В интервью на YouTube-канале «Соловьев Live» Антонов сообщил, что 30 января 2022 года 27 российских «дипломатов» с семьями вынуждены оставить США, потом список может вырасти и до более, чем 50 лиц. Жен российской агентуры под дипломатической крышей пачками лишают аккредитации, у детей тружеников плаща и кинжала возникают проблемы с получением американских виз. Так сказать рушатся целые разъединенные семьи, да и вообще американцы видят в россиянах противников, а потому русофобия зашкаливает. Но это еще полбеды, ведь администрация Байдена, как показал саммит в Женеве, готова обсуждать с путинской командой лишь те пункты текущей международной повестки, которые интересны ей, игнорируя российские антисанкционные финты. В Вашингтоне никто не забыл, что творили российские спецслужбы, вмешиваясь со своими злокачественными манипуляциями в функционирование институтов и механизмов американской демократии.

В ответ Москва повышает ставки в регионе Восточной Европы, реализуя гибридные операции против Польши, стран Балтии, уже входящих в НАТО, а также оказывая военное давление на Украину, которая реализует курс на евроатлантическую интеграцию. Кремль рушит любые возможности достичь консенсус, ведь в принципе трудно всерьез представить соблюдение российским авторитарным режимом каких-либо договоренностей. Особенно, если взглянуть на тотальное нежелание России реализовать Минские соглашения по Донбассу и передать Украине контроль над ее восточной границей.

Противодействие укоренению в РФ путинской диктатуры будет одним из пунктов грядущего декабрьского «Саммита за демократию», организуемого США на который приглашены представители более, чем 100 стран, но не россияне. Президент Байден указывает: «демократию нужно защищать, усиливать и обновлять», делая акцент на сдерживание авторитарных режимов в инфосфере и поддержании активистов, противодействующих нарушениям прав человека. Пресловутый Антонов в духе российской пропаганды искажает понимание задач саммита, заявляя об усилении идеологической конфронтации и расколу в мире. Чудны дела, твои Господи: агрессивные российские творцы хаоса и экспортеры разрушительного «русского мира» опять решили упасть на дурака, авось мир ничего не заметит. Но режиссура убога, а потому общая оценка, как говаривал Станиславский: «Не верю!»

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