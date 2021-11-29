закрыть
29 ноября 2021, понедельник, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Агентуре путинской автократии указали на выход

  • Telegram-канал «Сито Сократа»
  • 29.11.2021, 9:09
Агентуре путинской автократии указали на выход

Экспортеры разрушительного «русского мира» опять решили упасть на дурака.

Одним из ньюзмейкеров по международной тематике намедни стал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Высокопоставленный путинский дипломат приметен своими тесными связями с ГРУ, ведь в период 2011-2016 гг. работал на должности заместителя министра обороны при Шойгу. До недавнего времени Антонов был известен, как единственный в мире посол, находящийся под международными санкциями в связи с его причастностью к вооруженной агрессии против Украины. С недавних пор у него появилась напарница – Наталья Поклонская, которую правда отправили к черту на рога, намекая на ее мизерный вес в российской политике. Наоборот чиновниками из администрации республиканца Трампа Антонов рассматривается в качестве прямого контакта с группировкой шойгистов, стремящейся свергнуть Путина. Они решили его детальнее изучить, ведь Антонов не только специалист по вопросам военной безопасности, но еще и амбициозный политик, который уже в скором времени может сменить Лаврова на посту главы МИД, или даже и возглавит МО РФ, если карьера босса пойдет по восходящей.

Но вернемся к насущным вопросам. В Кремле Антонову ставили задачи наладить стратегический диалог России и США по глобальным темам, который по расчетам путинистов ознаменовал бы постепенную нормализацию двухсторонних отношений по всем азимутам, так сказать незаметная тактика перехода от больших мировых проблем к заботящих россиян санкционным болям. Но как показывают свежие откровения посла российские планы остаются вилами писаными по воде хотелками.

В интервью на YouTube-канале «Соловьев Live» Антонов сообщил, что 30 января 2022 года 27 российских «дипломатов» с семьями вынуждены оставить США, потом список может вырасти и до более, чем 50 лиц. Жен российской агентуры под дипломатической крышей пачками лишают аккредитации, у детей тружеников плаща и кинжала возникают проблемы с получением американских виз. Так сказать рушатся целые разъединенные семьи, да и вообще американцы видят в россиянах противников, а потому русофобия зашкаливает. Но это еще полбеды, ведь администрация Байдена, как показал саммит в Женеве, готова обсуждать с путинской командой лишь те пункты текущей международной повестки, которые интересны ей, игнорируя российские антисанкционные финты. В Вашингтоне никто не забыл, что творили российские спецслужбы, вмешиваясь со своими злокачественными манипуляциями в функционирование институтов и механизмов американской демократии.

В ответ Москва повышает ставки в регионе Восточной Европы, реализуя гибридные операции против Польши, стран Балтии, уже входящих в НАТО, а также оказывая военное давление на Украину, которая реализует курс на евроатлантическую интеграцию. Кремль рушит любые возможности достичь консенсус, ведь в принципе трудно всерьез представить соблюдение российским авторитарным режимом каких-либо договоренностей. Особенно, если взглянуть на тотальное нежелание России реализовать Минские соглашения по Донбассу и передать Украине контроль над ее восточной границей.

Противодействие укоренению в РФ путинской диктатуры будет одним из пунктов грядущего декабрьского «Саммита за демократию», организуемого США на который приглашены представители более, чем 100 стран, но не россияне. Президент Байден указывает: «демократию нужно защищать, усиливать и обновлять», делая акцент на сдерживание авторитарных режимов в инфосфере и поддержании активистов, противодействующих нарушениям прав человека. Пресловутый Антонов в духе российской пропаганды искажает понимание задач саммита, заявляя об усилении идеологической конфронтации и расколу в мире. Чудны дела, твои Господи: агрессивные российские творцы хаоса и экспортеры разрушительного «русского мира» опять решили упасть на дурака, авось мир ничего не заметит. Но режиссура убога, а потому общая оценка, как говаривал Станиславский: «Не верю!»

Telegram-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский