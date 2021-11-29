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В Киеве прошла акция памяти Павла Шеремета

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  • 29.11.2021, 9:15
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В Киеве прошла акция памяти Павла Шеремета
фото: Украинская правда

Белорусскому журналисту исполнилось бы 50 лет.

Вчера, в день рождения белорусского журналиста Павла Шеремета в Киеве прошла акция его памяти. 28 ноября ему исполнилось бы 50 лет, сообщает «Украинская правда».

Мероприятие прошло возле памятника журналисту на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где он погиб. По информации Suspilne.media, присутствовало около 30 человек, в том числе представители белорусских и украинских СМИ.

На акции выступили главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева и заместитель главы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Павел Шеремет был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в Киеве. Заказчики преступления неизвестны, расследование о заказчиках выделено в отдельное уголовное дело, в рамках которого изучается также возможный «белорусский след».

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