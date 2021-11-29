«Система уже на грани»: что белорусы думают о ситуации на границе 10 29.11.2021, 10:14

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фото: anadolu agency

Лукашенко стоит вспомнить о судьбе Каддафи.

В начале ноября этого года режим Лукашенко инициировал масштабную провокацию на польской границы. Белорусские пограничники свезли и скоординировали тысячи мигрантов, которые потом провели попытку штурма границы Польши. Попытка провалилась, но ситуация на границе остается крайне непредсказуемой.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают белорусы о последних событиях на границе.

«Запад никогда не простит шантаж Лукашенко с мигрантами. Ему не стоило забывать судьбу диктатора Каддафи, который под конец так забронзовел, что сам начал направлять потоки африканских мигрантов в южную Италию. Итог: сами ливийцы посадили Каддафи на кол».

«Видно, что система уже на грани. И когда нас упрекают в том, что мы каждый месяц повторяем эти мантру, нужно понимать – с каждым месяцем болезнь прогрессирует и воспаляется. С каждым месяцем фундамент лукашизма теряет свою прочность и вызывает беснование среди хунты. С каждым месяцем каратели придумывают все более абсурдные, нечеловечные законы, которые лишь ускоряют общий крах. Напрасно белорусы тянут с забастовкой... Когда человек игнорирует зубную боль, в десне начинаются воспалительные процессы и зуб постепенно разрушается, вызывая сильную боль. Однако мы все равно продолжаем делать вид, что проблемы нет: полоскаем рот солью и пачками жрем «ибупрофен», лишь бы только не идти к дантисту. Надеемся, что «само рассосется». Это привело к тому, что сейчас от зуба остались только гнилые корешки. Назревает флюс и пульпит. И когда щека внезапно распухнет, боль станет уже невыносимой, придется посреди ночи бежать к врачу... Отсидеться не получится».

«Эпоха Лукашенко заканчивается его глубоким международным непризнанием и отторжением. Экономические санкции закончатся полным поражением непризнанного Луки! Кремлю придется считаться с этим, в отличие от безумного совхозного дурака. У Кремля будут новые санкции и проблемы от Запада из-за поддержки бесноватого шизофреника».

«Выход для Польши, Литвы, Латвии только один: сооружать стену, которую строил Трамп на границе с Мексикой. Полностью обрубать все ж/д и автосношения, оставить только один-два прохода. И делать все нужно очень быстро, буквально за зиму. Весной начнется обострение головного мозга и тогда Европе мало не покажется, вся Африка и Азия будет тут, у нас».

«Это не позор! Позор – пьяному под забором валяться. А в данном случае – совершение преступлений, предусмотренных УК РБ. И совершены они, начиная от «главного пограничника» государства до рядовых пограничных войск, исполнявших заведомо преступные приказы (в соответствии со ст. 40 УК РБ лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо преступному приказу или распоряжению, несет уголовную ответственность общих основаниях). Так что есть о чем задуматься мамам и женам «доблестных» защитников разрушенных границ отечества».

«Как многие бывшие и настоящие пограничники объясняют эту ситуацию? Это политические игры, говорят они. Так, ребята! Вас втянули, вы играете на стороне диктатора в эти игры, вы поддерживаете его безумные приказы. Почему-то врачи в открытую выступили после августовских событий, пикетировали в городе возле больниц, прошли через ИВС, получили штрафы. Да, многие уехали из страны, не желая работать на режим и из чувства безопасности. Но, вы, люди в форме, вы не только не выступили против дикой системы подавления людей, вы продолжаете исполнять преступные приказы. Вы защищаете страну? А страны уже нет. Вы защищаете безумного диктатора. И вы будете прокляты нашими будущими поколениями».

«Прочитал высказывания курдов, которые вернулись домой и тех, кто еще в Минске. Только словам тех мигрантов можно до некоторой степени доверять, для которых Минск в прошлом. С их слов: уровень и качество жизни в иракском Курдистане выше, чем в Беларуси. Но на Родине надо работать. Германия для них рай, где можно жить еще лучше, но работать не надо».

«Плешивый силой держит 2000 мигрантов на границе «по договоренности с Меркель», что именно эти 2000 Меркель должна забрать в Германию. Уже выяснили – никаких договоренностей не было. Это очередная фантазия воспаленного мозга диктатора. Если эти 2000 человек не идиоты, то должны уже выяснить: в ЕС их не намерены оставлять, даже если кто-то проскочит – однозначно будет депортирован. Это решение ЕС и оно не будет изменено потому, что это повлечет новую волну мигрантов из Беларуси. В ЕС это прекрасно поняли. Так почему эти мигранты понуро таскаются под снегом в биотуалеты, а не штурмуют телефонными звонками посольство Ирака? Почему журналистам до сих пор ноют, что они хотят в Германию? Почему не просят журналистов поднять вопрос в прессе о том, чтобы их вывезли из Беларуси туда, откуда они приехали?»

«Что ж тогда эти белые и пушистые езиды не смогли договориться официально с поляками, что будут жить у них компактным поселением и трудиться в поте лица на благо государства? На таких условиях их бы приняли с распростертыми объятиями. А нет! Поляки прекрасно понимают, чего от них ждать в будущем. Перетащить родственников, ныть про ущемление и притеснение, требовать пособий, класть на закон».

«Минимальная зарплата в Ираке – 300 долларов. Средняя зарплата – 600 долларов. Желанием работать много иракцы не горят. При этом там нет зимы и расходов, связанных с этим, а цены ниже, чем в России. Медицина несколько хуже. В целом иракцы не слишком довольны своим уровнем жизни. А теперь сравните с Беларусью. Не диво, что курды-нелегалы не хотят оставаться в «стране для жизни» и вкалывать тут за смешную зарплату, а хотят в Германию, где каждого члена семьи за счет работающих немцев обеспечат на халяву 400 евро в месяц, бесплатным жильем и гораздо более высоким уровнем медицинских услуг».

«Недавно в Ливерпуле «искатель халяв» (проситель убежища) пытался взорвать автомобиль такси на людной площади. И только бдительность водителя позволила избежать жертв. Скажите, а сколько среди этой необузданной толпы варваров и фанатиков, осаждающих границу Польши, прошли школу ИГИЛ? Польша, ценой невероятных усилий, защищает Европу от нашествия современных гуннов, поощряемых подлыми диктаторами России и Беларуси. Идет необъявленная война добра и зла. И только стойкость поляков пока спасает от хаоса. Европа, проснись! При таких деятелях, как Меркель или Боррель у тебя нет будущего. И никаких переговоров с самозванцем и палачом белорусского народа. Жыве Беларуси!»

«Скорее всего, мигрантов будут развозить по всей границе и распределять небольшими группами, чтобы они незаметно пересекали границу Польши и Литвы. План прорыва границы в Брузги-Кузнице потерпел фиаско. Будут пробовать другие варианты. Теперь мигрантов перевели в логистический центр для того, чтобы они не замерзли. Также мигранты заболели коронавирусом. Поляки держитесь! Пусть живет Польша!»

«Никаких ни спецслужб, ни милиции, ни пограничников, ни МЧС в Беларуси нет! Есть большая военизированная группа людей, которые силой захватили власть. Все они должны ответить по ст.357 ч.3 УК РБ «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»

«Для сведения генерального прокурора РБ. Статья 371 УК РБ «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь». Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, совершенное организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. Все эти люди по международным меркам не являются беженцами! Они – туристы, прибыли в Беларусь по туристическим визам. Только не забывайте, что среди них очень много исламских террористов под видом беженцев. Всех туристов до единого следует возвратить домой. Их нужно сажать в те же самолеты, что их привезли, и отправлять туда, откуда они приехали».

«Поляки выстоят. Я в этом не сомневаюсь. Выстоят, даже если против них пойдут не только мигранты с камнями, а дивизии русских Т-72 . Выстоят, потому что они в курсе – если трусость нынешних отцов называется осторожностью, обязательно наступит врем, когда рабство детей назовут преданностью... Это сказал не я, это сказал один умный человек. Другой умный человек сказал – когда народ между хлебом и свободой выбирает хлеб, со временем он теряет все, в том числе и хлеб».

«Нам не надо уходить от главного: кто пригласил в Беларусь мигрантов и кто конкретно должен отвечать за происходящее. Разрешение давал лично Лукашенко. Он и обязан отвечать и следить за поведением мигрантов в Беларуси. Мигранты же ведут себя неадекватно и ломятся в дверь к соседу. Польша мигрантов не приглашала, поэтому обязана любыми средствами защищать свою границу от непрошенных гостей вплоть до применения оружия. Тем более, не при чем здесь и Евросоюз с канцлером Германии Меркель. Кашу заварил международный террорист Лукашенко. Он должен быть отстранен от исполнения своих служебных обязанностей и немедленно арестован».

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