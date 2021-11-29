Киберпартизаны взломали сеть «Беларуськалия»: заражены тысячи компьютеров 14 29.11.2021, 10:25

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Сайт предприятия не работает.

Киберпартизаны заявили о взломе компьютерной сети «Беларуськалия». На время написания статьи сайт предприятия не работает. Хакеры-патриоты утверждают, что заражены тысячи компьютеров.

«В рамках операции «Пекло» были «заминированы» компьютеры и сервера предприятия кибер-бомбочками, которые постепенно срабатывают с задержкой, а также на серверах были установлены новые обои в память Романа Бондаренко. Заражены тысячи компьютеров.

В доказательство прикрепляем скрины из домен-контроллера внутренней сети Белкалия, т.н. «сердце» сети, а также сервер хранилища на 8ТБ, который был зашифрован.

Диктатура поддерживается за счет наших налогов, пора перестать ее кормить. Пока народные требования не будут выполнены, кибер-атакам могут быть подвергнуты и другие предприятия под управлением хунты Лукашенко», — заявили киберпартизаны.

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