Киберпартизаны взломали сеть «Беларуськалия»: заражены тысячи компьютеров

Киберпартизаны взломали сеть «Беларуськалия»: заражены тысячи компьютеров14
- 29.11.2021, 10:25
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Сайт предприятия не работает.
Киберпартизаны заявили о взломе компьютерной сети «Беларуськалия». На время написания статьи сайт предприятия не работает. Хакеры-патриоты утверждают, что заражены тысячи компьютеров.
«В рамках операции «Пекло» были «заминированы» компьютеры и сервера предприятия кибер-бомбочками, которые постепенно срабатывают с задержкой, а также на серверах были установлены новые обои в память Романа Бондаренко. Заражены тысячи компьютеров.
В доказательство прикрепляем скрины из домен-контроллера внутренней сети Белкалия, т.н. «сердце» сети, а также сервер хранилища на 8ТБ, который был зашифрован.
Диктатура поддерживается за счет наших налогов, пора перестать ее кормить. Пока народные требования не будут выполнены, кибер-атакам могут быть подвергнуты и другие предприятия под управлением хунты Лукашенко», — заявили киберпартизаны.