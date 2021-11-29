У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство 3 29.11.2021, 10:37

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Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии нуждается в стационарном лечении.

Глава организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что консилиум врачей, занимающихся мониторингом лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия. Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки», — рассказала Джишкариани.

Она подчеркнула, что политик нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении.

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