Турция построила в сирийском Идлибе город для беженцев 2 29.11.2021, 10:51

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Уже расселено 180 тысяч человек.

Турция построила в сирийской провинции Идлиб город для беженцев. Уже построено 30 тысяч домов и расселено 180 тысяч человек.

Об этом сообщает «Укринформ».

Работы по строительству и благоустройству территории проводятся при содействии турецких учреждений, в том числе управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и организации Красного Полумесяца Турции.

Сейчас завершено строительство 30 тысяч из 50 тысяч домов. В них поселили 180 тысяч сирийцев, которые проживали в палатках и лагерях и хотели уехать в Турцию.

В новом городе были построены школы, больницы, игровые площадки для детей, обустроены места для базаров, социальные зоны и центры для женщин.

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