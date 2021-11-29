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В каких случаях работник в Беларуси имеет право на сокращенный рабочий день?

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  • 29.11.2021, 10:55
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В каких случаях работник в Беларуси имеет право на сокращенный рабочий день?
фото: bymedia

Отвечает юрист.

Жительница Барановичей Юлия интересуется, при каких обстоятельствах она может работать в режиме неполного рабочего дня или недели.

С этим вопросом intex-press.by обратился к адвокату Елене Байтус.

– Согласно ст. 289 Трудового кодекса Беларуси, неполное рабочее время устанавливается по договоренности между работником и нанимателем как при приеме на работу, так и впоследствии (статья 118).

Наниматель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю:

– по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (в том числе находящегося на ее попечении), работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья;

– инвалидам в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

– при приеме на работу по совместительству;

– другим категориям работников предусмотренным коллективным договором соглашением.

Условие о работе с неполным рабочим временем включается в трудовой договор при приеме работника на работу. Переход на неполное рабочее время в период трудовой деятельности оформляется приказом (распоряжением).

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