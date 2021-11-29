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«Мы тут, как собаки бездомные, зато мигрантам условия создают»

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  • 29.11.2021, 11:07
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«Мы тут, как собаки бездомные, зато мигрантам условия создают»

Что говорят дальнобойщики, которые стоят в огромных очередях у границы.

На границе Беларуси и ЕС собрались многокилометровые очереди из фур. Многие считают, что причина этого — закрытый ПП «Кузница» в Польше, ведь дальнобойщики пустились в объезд. Zerkalo.io поговорило с водителями и узнало, что сейчас происходит перед границей, сколько приходится стоять в очереди и чем люди занимаются в это время.

Из Польши в Беларусь. «Гоню „по-черному“ — иначе границу не взять»

Недавно дальнобойщик Денис (имя изменено. — Прим.) шесть дней стоял в колейке перед ПП «Привалка» (граница Беларуси и Литвы). Сейчас он снова в очереди, на этот раз в Польше, перед ПП «Бобровники» (сопредельный пункт с белорусской стороны — «Берестовица»). Он приехал туда в субботу, 27 ноября, около 15.00 и был шокирован — «хвост» из фур растянулся на 28 км. Таких очередей раньше никогда не было. Денис вспомнил, что раньше обычно проходил границу в «Привалках» за сутки-полтора, «Бобровники» — за 15 часов. В этот раз за 23 часа он проехал всего 18 км, и очень надеется, что попадет в Беларусь к утру понедельника.

Водитель честно признался: работает «по-черному» — это значит, что едет он нарушая режим труда и отдыха, не отдыхает положенное по закону время. Мужчина говорит, что устал, но за пять-шесть лет стажа работать в таком режиме уже привык, да к тому же он очень спешит, потому что из-за очередей на границе задерживается с запланированным количеством оборотных (круговых) рейсов.

— Так ведь «по-чистому» границу не взять. «Черный» режим позволяет мне ехать быстрее, чем другим водителям. Ночью колейка движется шустрее — многие коллеги уходят на паузу. А проверяющих я не боюсь.

Если очередь «замирает», то Денис залазит в спальник, может часик поспать или смотрит фильмы на ноутбуке, лазит по сети, но его «от интернета уже тошнит». Иногда может приготовить себе кофе или что-нибудь сварить на плитке и поесть.

— Даже если колейка в то время, когда я готовлю еду, чуток тронется, я тоже тихонько поеду. Могу даже одной рукой помешать блюдо, чтоб не пригорело — дело привычное. На трассе есть АЗС, там кафе, магазин — можно туда сходить, если оказываешься рядом.

Как и на приграничной территории Беларуси, в Польше есть предприимчивые люди, которые ездят вдоль фур и предлагают дальнобойщикам обеды за 35 злотых (примерно 21 рубль), в них входят второе блюдо и салат. Но в этот раз Денис их не покупал — в холодильнике у него запас продуктов, которые он купил в Польше.

— Закупился на всякий случай, и мясное тоже купил, хоть и нельзя. Потому что на привозные обеды надеяться не стоит — вон в Привалках их возили, так всем желающим даже не хватало: «повара» даже до конца очереди не доезжали и уже все распродавали.

Пластиковые домики-туалеты стоят на обочине трассы, ведущей к границе, воспользоваться ими можно бесплатно. Встречаются также бочки с технической водой — пить ее нельзя, а вот использовать для мытья или чистки зубов можно.

— Там, где нет туалетов, водители ходят в лес. Бывает, что кто-то справляет нужду в пластиковые бутылки, а потом их выбрасывают на обочину. О личной гигиене в колейке заботиться не очень удобно. Конечно, у всех есть вода в канистрах, из нее ополоснешься немного, побреешься, зубы почистишь. Можно еще влажными салфетками протереться. Но нормально помыться невозможно. Так что сидим по несколько дней в «ароматах».

Мужчина говорит, что очереди на границе в декабре всегда увеличивались — фирмы закрывают договора, разгружают склады. Он считает, что если не откроют «Кузницу» и что-то не поменяют в нашей стране, то очереди из грузовиков станут еще больше.

— Мы живем тут как собаки бездомные, никаких условий уже много лет и ничего не двигается с места. Вон в «Привалку» репортеры недавно приезжали, снимали очередь из фур, говорили, мол, напишем про ваши страдания, так может хоть автолавка будет приезжать. И где та автолавка? Зато мигрантам условия создают — им и шаурму, и обменники, и баню.

В Европу. «Или лицо кому-нибудь разобьют, или колеса начнут резать»

Минчанин Валерий выехал в сторону Польши в конце недели, в субботу около 15.00 он встал в очередь за 14 км до ПП «Берестовица». Парень говорит, что за полтора дня он проехал только 7 км. Но за последние пять часов он не сдвинулся с места даже на метр.

Водитель рассказал, что на трассе Р99, которая ведет к границе, есть слабое место — это перекресток в агрогородке Пограничный, из-за которого между водителями возникают ссоры, а из рации то и дело «несется трехэтажный мат».

— На дороге в самом агрогородке фурам стоять нельзя. Мы останавливаемся до него и после, за выполнением этого следит ГАИ. А посередине Пограничного к трассе с двух сторон примыкают небольшие дороги, по ним можно выехать в другие населенные пункты. Так вот, пока мы стоим и ждем продвижения очереди, с этих улиц прямо в колейку вклиниваются наглые водители, которые в очереди даже не стояли. И певать им, что по этим улочкам ездить грузовикам запрещено.

Правда, иногда за порядком на дороге следят «хорошие смены гаишников», которые знают о «наглых» дальнобоях и не пускают их в колейку. Но в это воскресенье «хорошего» экипажа ГАИ не было, а потому в очередь то и дело лезли новые грузовики. Из-за этого хвост колейки почти не двигался.

— Днем по этой причине водители ругались по рации. Потом человек пять-шесть коллег из «хвоста» пошли через перекресток разбираться к тем, кто влез в очередь. Все дальнобойщики сейчас очень раздраженные: ждешь сутками в очереди, ни помыться ни в туалет нормально сходить — так еще проблема с этими хитромудрыми. ГАИ стоило бы активнее подключаться, а то точно когда-нибудь закончится все печально: или лицо кому-нибудь разобьют, или колеса начнут резать.

Валерий говорит, что ночью спать не будет, хоть это и нарушение режимов труда и отдыха. Ему даже все равно, если его словят наши или польские транспортники и выпишут штраф, — ему надо работать, а не простаивать.

— У меня во вторник загрузка в Белостоке. Оттуда я еду в Словакию, потом в Италию, дальше в Россию. Везде я привязан к графику, поэтому очереди на границе для нас это очень плохо. Чтобы не выбиться из времени, я потом буду еще нестись с превышением скорости. Нам создали такую ситуацию, которая толкает нас на нарушение законов и плохо сказывается на дорожной безопасности.

Водитель выехал в рейс с небольшой «ссобойкой» — думал, что ее хватит, чтобы перекусить, а потом он «затарится» продуктами в Белостоке. Но бутерброды он съел еще в субботу, а до границы еще далеко.

— Магазин маленький возле АЗС есть, но в нем пустые прилавки, даже хлеба нет. Купил там парочку упаковок сухого картофельного пюре, которое водой разводится. В агрогородке есть магазины, но до них идти три-четыре километра. А вдруг пока я буду ходить, колейка пойдет и меня начнут объезжать.

К счастью водителя, днем какие-то частники возили и продавали за 10 рублей обеды: щи, картофельное пюре с котлетой и три кусочка соленого огурца.

— Ни одного биотуалета, душа, магазин пустой. Могли бы уже и о водителях подумать, как это в Польше сделали. Зато для мигрантов у нас стараются: вон, в новостях пишут да по телеку показывают, какие мы радушные.

«Стояние в очереди не оплачивают, проедаю свое»

Белорус Геннадий (имя изменено. — Прим.) водитель молодой, работает в дальнобое меньше года, ездит он от литовской фирмы. Недавно парень вез груз через ПП «Урбаны» (граница с Латвией), и в накопителе (так дальнобойщики называют стоянку в пункте пропуска) он ждал оформления 75 часов.

— За все время моей работы это было самое длительное ожидание. Конечно, от опытных коллег я знал, что, бывает, приходится торчать в колейках и накопителях и особенно перед Новым годом. Но вот на себе испытал это впервые — это тяжело и неприятно, потому что мой заработок зависит от пробега: больше проехал — больше получил денег. Эти 75 часов простоя — за мой счет, — рассказал Геннадий.

Деньги на продукты в магазине он тогда не тратил — холодильник в авто еще был забит едой, которую он взял с собой в рейс. Еще в поездку Геннадий взял с собой несколько книг и штангу — чтобы коротать время, когда стоит в ожидании.

— Ну, может, рублей 50 проел на Урбанах. Сидел в кабине, каши варил на плитке, салатик делал. На улицу старался без необходимости не вылазить — холодно, я мерзляк. В туалет ходил рядом — там бесплатный пластиковый стоял. Ой, даже не помню, был ли там запах, — на такие вещи уже не обращаешь внимания. Хорошо, что он хоть чистый был.

Чтобы не скучать, парень иногда делал небольшую пробежку или вытаскивал штангу на улицу и занимался спортом. На это рядом стоящие коллеги ничего не говорили, разве что посматривали с улыбкой на молодого водителя.

— Видео смотрю через Интернет: Варламова, Чалого, «Жизнь малина», какие-нибудь развлекательные шоу. Читать стараюсь. Бывает, посплю пару часиков.

Дня через два белорус снова будет на Урбанах, но уже сейчас он отслеживает, как там ситуация с очередью на оформление. Водители из его фирмы рассказали, что в субботу-воскресенье проходили границу и до этого ждали 65 часов.

— Надеюсь, что в будни проскочу быстрее. Но это не факт — как повезет. Тем более, что Новый год ближе, а значит, транспорта будет больше.

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