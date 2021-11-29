Появилось видео ночного штурма польской границы 2 29.11.2021, 11:23

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92 мигранта пытались незаконно попасть в Польшу.

Сегодня ночью в окрестностях Мельника группа мигрантов напала на границу Польши, сообщает tvp.info. Атака происходила под наблюдением белорусских служб. Cиловики режима Лукашенко повредили забор из колючей проволоки, чтобы сделать проход для мигрантов. Минобороны Польши передает, что польские спецслужбы задержали 33 мигранта, которые пытались незаконно пересечь границу. Также появилась запись ночной атаки, на которой видно, как польские солдаты чинят поврежденные ограждения.

Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. pic.twitter.com/emQkOM15rO — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 29, 2021

Пограничная служба Польши передает, что в воскресенье 28 ноября польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 92 мигранта. Сотрудники погранслужбы выдали семь постановлений покинуть территорию Польши.

С начала года Пограничная служба зафиксировала уже почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Наибольшее количество (более 17 тысяч) попыток было зафиксировано в октябре.

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