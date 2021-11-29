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За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 75 нелегалов

  • 29.11.2021, 11:42
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За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 75 нелегалов
Фото: DELFI

Всего в этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тысячи мигрантов.

За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 75 мигрантов, сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), пишет delfi.lt. По гуманитарным причинам в страну в воскресенье не был впущен ни один иностранец.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных для перехода границы местах, в Литву не смогли попасть 7653 мигранта.

За минувшие сутки литовским пограничникам и помогающим им военным на границе не пришлось применять служебное оружие. Погранконтроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Попытки незаконного провоза мигрантов

По сообщению СОГГЛ, при проверке ехавших в Польшу двух легковых автомобилей в Лаздийском районе было обнаружено, что два водителя-украинца провозят 10 лиц, вероятно, граждан Ирака.

По факту незаконного провоза людей через границу начато досудебное расследование. Граждане Украины находятся в СИЗО. Нелегальные мигранты проходят допросы на погранзаставе, чтобы выяснить, как они попали в Литву.

В воскресенье было начато еще одно досудебное расследование незаконного провоза людей - на окраине Друскининкай пограничники задержали еще два легковых автомобиля с иностранцами.

Водителями их являются граждане Украины и Беларуси. По данным пограничников, они прибыли, чтобы забрать у границы нелегальных мигрантов. Сами водители этого не скрывают, они находятся в СИЗО.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация, а в ноябре Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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