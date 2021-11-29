Как минчанин своими руками с нуля построил дом недалеко от столицы 8 29.11.2021, 11:49

11,018

Он дал советы желающим переехать за город.

«Этот участок был неликвидом, и, чтобы поднять его уровень, понадобилось 170 машин песка», — говорит Александр Сазанков, который своими руками построил каркасник в деревне Недреска под Минском.

Realt заехал к нему в гости и посмотрел, что у него получилось. Как Александр выбирал землю, как проектировал дом и какие советы он дает желающим переехать за город — смотрите в видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».