В Берлине прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси 2 29.11.2021, 12:04

Участники развесили имена политзаключенных возле здания Рейхстага.

В воскресенье, 28 ноября, в столице Германии состоялась акция в поддержку политзаключенных в Беларуси, пишет DW.

Участники акции возле здания Рейхстага, организованной в столице Германии белорусской диаспорой, требовали освободить политзаключенных в Беларуси.

Акцию около здания Рейхстага в центре Берлина организовало движение «Разам» (Razam), зародившееся среди белорусских эмигрантов в Германии на волне стихийных протестов против итогов президентских выборов 2020 года. Напротив Рейхстага, где находится зал пленарных заседаний бундестага, организаторы развесили имена всех политзаключенных и зачитали каждое имя в порядке их задержания.

«Мы требуем их освобождения и сегодня в рамках акции хотим показать, насколько их много. Поэтому мы зачитываем имена всех политзаключенных», - сказала DW пресс-секретарь Razam в Берлине Ина Румянцева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».