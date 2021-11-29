В Берлине прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси

В Берлине прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси2
- 29.11.2021, 12:04
Участники развесили имена политзаключенных возле здания Рейхстага.
В воскресенье, 28 ноября, в столице Германии состоялась акция в поддержку политзаключенных в Беларуси, пишет DW.
Участники акции возле здания Рейхстага, организованной в столице Германии белорусской диаспорой, требовали освободить политзаключенных в Беларуси.
Акцию около здания Рейхстага в центре Берлина организовало движение «Разам» (Razam), зародившееся среди белорусских эмигрантов в Германии на волне стихийных протестов против итогов президентских выборов 2020 года. Напротив Рейхстага, где находится зал пленарных заседаний бундестага, организаторы развесили имена всех политзаключенных и зачитали каждое имя в порядке их задержания.
«Мы требуем их освобождения и сегодня в рамках акции хотим показать, насколько их много. Поэтому мы зачитываем имена всех политзаключенных», - сказала DW пресс-секретарь Razam в Берлине Ина Румянцева.