Политолог: Успейте закрыть счета и перевести все средства в валюту
- 29.11.2021, 12:12
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Беларусь лучше пока объезжать.
Политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Лукашенко о ситуации на границе с ЕС:
— Лукашенко обвинил Запад в отрабатывании ядерного удара по России. Для этого он специально нарядился клоуном.
Это плохой знак для банковской системы. Успейте закрыть счета и перевести все средства в валюту.
Сумасшедший вновь призвал ЕС вступить с ним в прямые переговоры. Значит готовит новые провокации с применением оружия на границе. Беларусь лучше пока объезжать. Могут начать конфисковывать грузы для нужд военного времени.