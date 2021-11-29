Политолог: Успейте закрыть счета и перевести все средства в валюту 29.11.2021, 12:12

8,050

Дмитрий Болкунец

Беларусь лучше пока объезжать.

Политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Лукашенко о ситуации на границе с ЕС:

— Лукашенко обвинил Запад в отрабатывании ядерного удара по России. Для этого он специально нарядился клоуном.

Это плохой знак для банковской системы. Успейте закрыть счета и перевести все средства в валюту.

Сумасшедший вновь призвал ЕС вступить с ним в прямые переговоры. Значит готовит новые провокации с применением оружия на границе. Беларусь лучше пока объезжать. Могут начать конфисковывать грузы для нужд военного времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».