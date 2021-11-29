В ВОЗ заявили об отсутствии смертей после заражения омикрон-штаммом COVID 1 29.11.2021, 12:19

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У инфицированных также сохранялась способность чувствовать вкусы и запахи.

На сегодняшний день в мире не зарегистрировано летальных исходов после заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом говорится в документе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает rbc.ru.

«На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом «омикрон», — сказано в документе.

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