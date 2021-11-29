закрыть
29 ноября 2021, понедельник, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ВОЗ заявили об отсутствии смертей после заражения омикрон-штаммом COVID

1
  • 29.11.2021, 12:19
  • 4,610
В ВОЗ заявили об отсутствии смертей после заражения омикрон-штаммом COVID

У инфицированных также сохранялась способность чувствовать вкусы и запахи.

На сегодняшний день в мире не зарегистрировано летальных исходов после заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом говорится в документе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает rbc.ru.

«На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом «омикрон», — сказано в документе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский