В ВОЗ заявили об отсутствии смертей после заражения омикрон-штаммом COVID

В ВОЗ заявили об отсутствии смертей после заражения омикрон-штаммом COVID1
- 29.11.2021, 12:19
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У инфицированных также сохранялась способность чувствовать вкусы и запахи.
На сегодняшний день в мире не зарегистрировано летальных исходов после заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом говорится в документе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает rbc.ru.
«На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом «омикрон», — сказано в документе.