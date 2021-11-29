В Бельгии появилась уличная мебель из эко-бетона 3 29.11.2021, 12:26

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Для создания эко-бетона цемент заменили шлаком и золой.

На одной из площадей Гента (Бельгия) появились скамейки из экологичного бетона. При производстве такого бетона в атмосферу выбрасывается на 65% меньше парниковых газов, чем при производстве обычного, пишет «Евро пульс».

Цемент, ключевой ингредиент бетона, оказывает серьезное воздействие на окружающую среду: согласно некоторым оценкам, на цементную промышленность приходится около 7% мировых выбросов парниковых газов (это больше, чем вся авиационная промышленность).

Для создания эко-бетона для скамеек цемент заменили шлаком и золой. При этом все основные требования к свойствам бетона – прочность и долговечность – удалось сохранить.

В следующем году эко-бетонную сеть объектов городской инфраструктуры в Генте собираются расширить: из такого бетона отольют пожарную лестницу для местной школы.

Недавно в Швеции изобрели бетон для хранения электроэнергии, который к тому же обеспечивает здания 4G-соединением и питает энергией светодиодные лампы.

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