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«Белагропромбанк» выводит свои средства в Узбекистан?

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  • 29.11.2021, 12:40
  • 5,448
«Белагропромбанк» выводит свои средства в Узбекистан?

Банк заключил договор с узбекским «Кишлок курилиш банк».

«Белагропромбанк» договорился с узбекским «Кишлок курилиш банк» об открытии корреспондентских счетов в долларах, евро и российских рублях, пишет телеграм-канал «БОР».

Открываются подобные счета на случай упрощения и удешевления операций между банками. В данной же ситуации они открыты, вероятнее всего, для отмывания денег или обхода санкций.

Отметим, что несмотря на то, что деньги в узбекском банке, счета будут в любом случае помечаться как от «Белагропромбанка». Так что, вероятнее всего, это попытка вывести последнее из страны.

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