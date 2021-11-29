«Белагропромбанк» выводит свои средства в Узбекистан?6
- 29.11.2021, 12:40
- 5,448
Банк заключил договор с узбекским «Кишлок курилиш банк».
«Белагропромбанк» договорился с узбекским «Кишлок курилиш банк» об открытии корреспондентских счетов в долларах, евро и российских рублях, пишет телеграм-канал «БОР».
Открываются подобные счета на случай упрощения и удешевления операций между банками. В данной же ситуации они открыты, вероятнее всего, для отмывания денег или обхода санкций.
Отметим, что несмотря на то, что деньги в узбекском банке, счета будут в любом случае помечаться как от «Белагропромбанка». Так что, вероятнее всего, это попытка вывести последнее из страны.