Напутствие Лукашенко мигрантам 5 Валерий Карбалевич

29.11.2021, 12:47

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Валерий Карбалевич

Кризис на границе далек от разрешения.

Германия не приняла предложение Лукашенко приютить у себя 2 тыс. мигрантов. Единственным результатом телефонных переговоров между Меркель и Лукашенко стало прибытие в Минск чиновников из Брюсселя для обсуждения технических аспектов транзита беженцев на их историческую родину. ЕС готов выделить на это €3,5 млн. Первые самолеты с беженцами полетели из Минска в Ирак.

Самое главное, что ограничивает дальнейший шантаж мигрантами — это прекращение их притока в Беларусь. В результате работы ЕС с правительствами и авиакомпаниями Ближнего Востока поток мигрантов в Беларусь начал иссякать.

В Минске это хорошо поняли и решили сыграть теми картами, которые есть на руках. И такими картами оказались те несколько тысяч мигрантов, которые остались в Беларуси и не захотели уезжать. На границе находится около 2000 курдов. И, похоже, белорусские власти решили максимально политически капитализировать этот лагерь мигрантов. Как говорил герой одного телесериала, у меня нет козырных карт, но есть с чего заходить…

26 ноября Лукашенко специально прибыл в транспортно-логистический центр рядом с блокпостом Брузги, где размещались мигранты, чтобы напутствовать их на осуществление той цели, ради которой они здесь находятся. Был созван импровизированный митинг, на котором он заявил:

«Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и избивать. Это ваша воля. Пройдете – идите… Я думаю, мы решим вашу проблему».

Он привел вдохновляющий пример того, что ежедневно до 200 человек успешно преодолевают границу.

Лукашенко отметил, что Беларусь потратила 12,6 миллиона долларов на поддержку мигрантов, и призвал их обращаться к властям за любой помощью. (Такое бы внимание к обнищавшим или находящимся в сложной жизненной ситуации беларусам).

При этом он пригрозил соседям:

«Если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее не только весной, но и зимой. Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев и сдержать их на границе будет невозможно».

То есть, если нынешнее противостояние на границе разрешится сейчас, оно может возобновиться в любой момент. Ведь его первоисточник, первопричина — нерешенный внутрибелорусский политический кризис. Он выплеснулся во вне страны, превратился в угрозу региональной безопасности.

Более того, миграционный кризис — это уже не только региональная проблема, а международная. Прежде всего, она затронула всю Европу. В Вене прошла Международная конференция о будущем Беларуси. В Берлине лидеры Германии и Польши вместе с генеральным секретарем НАТО обсуждают кризис на беларусско-польской границе. Кстати, НАТО приостановило сотрудничество с Беларусью. Руководители Германии, Франции, Австрии все время обращаются к Путину с просьбой повлиять на Лукашенко.

В этот миграционный кризис втянуты государства Ближнего Востока. Под санкции ЕС могут попасть турецкие и сирийские организации, помогавшие мигрантам прибывать в Беларусь.

Под угрозой оказался транзит между Западом и Востоком. Напомню, что Лукашенко обещал перекрыть поставки российского газа в Европу. Образовались многокилометровые очереди грузовиков с беларусской стороны на въезд в Польшу, Литву, Латвию. Компании российских перевозчиков обратились в правительство РФ с просьбой как-то повлиять на ситуацию.

В разрешение кризиса включились международные организации. Лукашенко обвинил ООН и Красный крест в поддержке протестов. Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца выступила с экстренным обращением, в котором говорится, что миграционный кризис на границе Беларуси с соседями затронул не менее 20 тыс. человек.

Лукашенко все время пугает войной, если мир его не признает.

И это будет продолжаться до тех пор, пока не будет разрешен внутриполитический кризис в Беларуси.

Интервью ВВС

Интервью Александра Лукашенко телеканалу BBC вызвало большой ажиотаж. Он охотно встречается с журналистами западных СМИ, потому что считает себя выдающимся полемистом, умеющим переиграть, переспорить, заткнуть рот любому оппоненту. Но его полемические способности работают при определенных условиях. Во-первых, это должен быть жанр чистого интервью, когда журналист только задает вопросы, пусть острые, но не может вступить в полемику, чтобы что-то оспорить. Такая схема позволяет Лукашенко использовать любые демагогические приемы без каких-либо ограничений.

Во-вторых, он работает при условии монополии государства на СМИ. Чтобы потом никто не смог показать, что Лукашенко говорит неправду.

В этом смысле интервью Лукашенко BBC было наглядным примером того, что происходит, когда этих условий не существует. Журналист Стив Розенберг показал образец, как можно противостоять демагогическому стилю собеседника. Он был хорошо подготовлен, владел фактами, оказался не слабейшим полемистом, чем его оппонент. Более того, ему не потребовались длинные монологи. Короткими, но острыми вопросами, замечаниями он сбил весь полемический задор Лукашенко.

Главный признак того, что интервью не получилось — это поведение Лукашенко. Трудно вспомнить, когда он был таким злым, агрессивным, нервным. Не помогли стандартные домашние заготовки, которыми Лукашенко обычно пользуется. Он был настолько выведен из себя, что пригрозил прекратить интервью, если журналист продолжит вести себя подобным образом. Лукашенко даже почему-то очень агрессивно ответил на невинный вопрос о белорусско-российской интеграции. В конце концов, он не мог вернуться в нормальное состояние, вынужден был сбросить маску, выявив свое настоящее лицо. И это произвело очень плохое впечатление на сторонних зрителей, особенно на Западе.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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