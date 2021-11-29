Чего ждала Меркель от Путина и что получила 3 29.11.2021, 12:51

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Фото: AFP

Стремление к диалогу для него — признак слабости, а не силы.

Федеральный канцлер Ангела Меркель выразила сожаление по поводу того, что до окончания срока ее полномочий не удалось провести встречу в «нормандском формате».

Немецкий канцлер прилагала огромные усилия, дабы эта встреча состоялась, и понятно почему. Она вместе с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом была одним из организаторов «нормандского формата» и поначалу возлагала на него большие надежды, — пишет Виталий Портников для «Радио Свобода».

Проявилась традиционная приверженность Меркель к диалогу. Она верила, что общение между участниками переговоров — даже при той позиции, которую занял Владимир Путин — поможет привести к деэскалации конфликта и найти пути восстановления территориальной целостности Украины. Ну и самое важное — Минские соглашения, появившиеся после дискуссии руководителей Германии, Франции, Украины и России, не оставляли сомнений в том, что оккупационные войска должны покинуть Донбасс.

Но после саммита в Париже «нормандский формат» был по сути заморожен — а на самом деле его «заморозка» произошла гораздо раньше, встреча в Париже была обусловлена стремлением Владимира Путина проверить, готов ли новый украинский президент Владимир Зеленский к капитуляции перед Кремлем. И когда оказалось, что не готов, в Кремле снова утратили какой-либо интерес к переговорам.

Меркель пыталась хотя бы обеспечить возможность нового диалога — чтобы передать своему преемнику Олафу Шольцу работающий инструмент для поиска взаимопонимания. Именно поэтому они вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном позвонили президенту России Владимиру Путину и в тот же день провели видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель была проста — добиться проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время. Зеленский, как известно, является сторонником таких переговоров. Путин вроде бы тоже был не против. Участники разговора договорились, что делегируют поручения своим министрам иностранных дел собраться и обсудить возможность проведения саммита.

А дальше уже началось самое настоящее издевательство. Сергей Лавров заявил, что вообще не намерен проводить встречи со своими коллегами, ведь речь шла исключительно об обмене позициями, и именно это поручил ему Путин. А затем министр иностранных дел России опубликовал служебную переписку с коллегами из Германии и Франции, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это решение «блестящим». Стало четко понятно, что Путин и не собирался соглашаться на встречу в «нормандском формате».

Чего ждала Меркель?

Может возникнуть вопрос, а почему вообще Ангела Меркель так стремилась на проведение этой встречи? Неужели она не понимала, что ей в преддверии прощания с политикой все равно ничего не удастся добиться от Путина? Но канцлер как раз продемонстрировала, что такое ответственный подход к политике. Она рассчитывала, что многолетний диалог с Путиным позволит ей добиться хотя бы уважения. И что это уважение позволит провести переговоры и попытаться сблизить позиции. А самое главное — ее преемник не должен будет начинать все с чистого листа.

Но в случае с Путиным не стоит рассчитывать на уважение. Как и любой другой руководитель авторитарного государства, рассчитывающий править долго, если не вечно. Путин без сожаления прощается с демократическими политиками — даже если сотрудничает с ними продолжительно, как с Меркель. Стремление к диалогу для него — признак слабости, а не силы. И именно из-за этого его подход к политике кардинально отличается от подхода Ангелы Меркель.

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