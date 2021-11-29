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Ночью на предприятии «Белоруснефть» произошел взрыв

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  • 29.11.2021, 13:00
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Ночью на предприятии «Белоруснефть» произошел взрыв

Погиб работник, второй — в реанимации.

На предприятии «Белоруснефть» в ночь с 28 на 29 ноября погиб сотрудник. Об этом блогу «Отражение» рассказала сестра погибшего. Владимиру Целуйко было 33 года, у него осталась жена и двухлетняя дочь.

Владимир Целуйко был помощником бурильщика. Вчера он вышел на смену и в 23:20, как рассказала сестра Владимира, из-за повышения давления в установке произошел взрыв гидрокомпенсатора.

От аварии пострадало два человека: Владимир Целуйко погиб, по словам сестры «у него нет половины лица». Второй рабочий сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии — у мужчины повреждены ноги.

Сестра описывает брата как очень ответственного человека, который всегда уделял много внимания семье, помогал матери, работал на двух работах, чтобы обеспечить жену и дочь.

По словам девушки, следователи уже работают над установлением причин произошедшего.

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