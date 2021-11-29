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Испанские ученые хотят создать биопластик из томатной кожуры

  • 29.11.2021, 13:29
Испанские ученые хотят создать биопластик из томатной кожуры

По прочности «томатный» биопластик будет таким же, как обычный.

Ученые из Института субтропического и средиземноморского растениеводства в Малаге (Испания) решили использовать томатную кожуру для производства биопластика, пишет «Евро пульс».

По прочности «томатный» биопластик будет таким же, как обычный. Однако для его полного разложения потребуется всего около месяца, в то время как обычному пластику для исчезновения нужно почти 450 лет.

Ученые собираются делать экологически чистый материал из отходов, которые остаются при производстве томатной пасты и кетчупа. На основе помидорной кожуры получится биоматериал, в который можно будет упаковывать продукты.

Такая упаковка не только уменьшит тот вред окружающей среде, который ей причиняет пластик и нефтепродукты, но и сократит количество пищевых отходов.

В настоящее время ученые работают над созданием первого прототипа.

Недавно ученые из Сиенского университета (Италия) придумали способ изготовления упаковочного материала из панцирей креветок и других морских животных.

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