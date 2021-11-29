Декабрь обещает быть еще веселее Telegram-канал «Ник и Майк»

29.11.2021, 13:30

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Телефонные переговоры привели к четкому пониманию, что в Минск звонить бесполезно.

С тем, что операция с миграционным кризисом провалилась, не спорит уже никто. Европа мигрантов не приняла. За стол переговоров с террористами не села. Денег хунте давать не собирается (оплата эвакуационных рейсов, если потребуется, пойдет мимо белорусской кассы). Кризис с перестрелкой на границе тоже не произошел.

Давайте посмотрим, то имеем в сухом остатке.

Внутри страны. Неустановленное до настоящего времени число завезенных хунтой мигрантов, часть из которых устала и хочет домой. Часть все еще надеется попасть в число тех самых двух тысяч, которым синепалый пообещал Германию.

В любом случае это издержки, которые скоро превысят заработок хунты на самих мигрантах. Это недовольство не очень толерантных белорусов, которых заставляют содержать мигрантов. Причем такие недовольные появляются и «парламенте», и в «правительстве», и в других органах, где помощь мигрантам вышла на первый план.

Это полностью дискредитировавшие себя ордынские профсоюзы и Белорусское общество Красного креста, которые оказывают помощь кому угодно, но только не своим членам и не белорусам в застенках у хунты.

Это падение боевого духа в стане тараканьего воинства, которое вместо победного марша на Вильнюс, Варшаву и Берлин, вынуждено обеспечивать отступление «мигрантской конницы».

Там все больше надежд на то, что получится свалить в Россию, «если что». Но обещаниям про шикарные условия в рядах российских силовиков стоит верить ровно в той же степени, как и обещаниям про гуманитарные коридоры в Германию. Для пущей убедительности можно лишь отметить, что подавляющее большинство украинских силовиков, которые перешли на российскую сторону в Крыму, были уволены в первые 1-2 года. Нечему удивляться - мародеры и предатели имеют крайне ограниченный срок востребованности.

На внешнем контуре. Невнятный пятый санкционный пакет трансформировался в установление новых принципов введения санкций, в том числе за пособничество нелегальной миграции.

«Мигрантавиа» приземляется минимум на год. Другие авиакомпании, которые еще будут летать в Минск, крайне внимательно будут фильтровать своих пассажиров по признаку гражданства.

Более того, в список попадают предприятия, о которых раньше забывали и сейчас они активно напрягаются, как обойти санкции, которые замаячили как гром среди ясного неба.

И это дополняется тем, что каждый новый пакет отбивает желание работать с хунтой просто так. Упираются до последнего только австрийцы и «Яра», которые уже не скрывают того, что думают об интересах своего бизнеса, «который оказался в заложниках у хунты».

Телефонные переговоры по поводу миграционного кризиса привели к четкому пониманию, что в Минск звонить бесполезно. Даже Меркель, даже если Путин попросил - потому что это ничего не решает. Все это создает определенную угрозу того, что белорусский вопрос будет решен «поверх голов». Именно так после нескольких созвонов США и России Бакиев был вынужден бежать из Кыргызстана в Беларусь.

Играющие на повышении ставок между сверхдержавами могут резко проиграть на всех фронтах. К слову, Жози уверена, что Меркель после выхода на пенсию займет роль высокопоставленного переговорщика Европы по решению кризисов, подобных белорусскому.

Как итог - безвекторность внешней политики хунты превратилась в наблюдение за векторами внешней политики других. Всего этого хунта добилась своими руками за месяц активных действий по обеспечению очередного «внешнеполитического прорыва».

Декабрь обещает быть еще веселее. Страну готовят к альтернативной реальности, в которой Украина может напасть на Россию, а мигранты это уже «не беженцы, которые шли к лучшей жизни», а гибридное оружие Запада в борьбе с Россией, которое использовано для того, чтобы «связать тараканье воинство».

Если перевести на человеческий язык этот бред - по-прежнему нужна война. Кстати, из высказываний синепалого совсем не очевидно, на чьей стороне в этом конфликте он окажется. На этот счет ни у кого иллюзий тоже, правда, нет. Осталось, чтобы это дошло до «кивал в погонах».

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