Укравший с крыльца рюкзак с закусками медведь стал звездой Сети
- 29.11.2021, 13:33
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Животное скрылось в лесу.
Видимо, женщине по имени Ленди не стоило оставлять на ночь на крыльце рюкзак — особенно если учесть, что в нём лежали кое-какие закуски, пишет 120.su.
Домовладелица прекрасно знает, что по ночам к ней в гости могут наведываться медведи. Даме даже нравится, просматривая записи с камеры видеонаблюдения, следить за непрошеными гостями, но вот очередному мишке было не до развлечений.
Перед зверем встала важная миссия — похитить что-нибудь съедобное. И главный герой видеоролика преуспел. В итоге он скрылся в лесу, прихватив с собой тот самый рюкзак, забытый хозяйкой.
Впрочем, Ленди не особенно расстроилась из-за свершившейся кражи. Полюбовавшись на вороватого медведя, она посмеялась, не испытав при этом досады.