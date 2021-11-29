Сколько стоит встретить Новый год в ресторане?2
- 29.11.2021, 13:47
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Сравнили цены в Минске и за пределами столицы.
Новогодняя ночь в ресторане – как воспоминание о доковидной, докризисной эпохе. Myfin.by выбрал несколько бюджетных вариантов для тех, кто не хочет заниматься готовкой дома. В обзоре столичное кафе, а также заведения разной степени удаленности от Минска. Журналисты ориентировались на разумную цену, которая будет соотносится с тем, что человек потратил бы в магазине на приготовление новогоднего меню самостоятельно.
Минск, Ретро-кафе (ст. метро Петровщина)
Это кафе нашли среди многочисленных рекламных объявлений. Вот что рассказали по поводу встречи Нового года в этом заведении:
Стоимость на одного человека составляет 200 бел. руб. Это меню и шоу программа.
В меню входят:
- холодные закуски,
- порционный салат (на выбор),
- порционное горячее (на выбор).
Также в кафе уточнили: «В программе ведущий с интерактивном с гостями и специально приглашенные артисты и дискотека до утра. Разрешаем приносить: алкогольные напитки. Зал накрывается белыми скатертями с ткаными белыми салфетками. Стулья все в белых чехлах».
Если забронировать места до 15 декабря и внести предоплату в размере 50%, то цена за одного человека составит 180 рублей. Такой же ценник будет и для компании от семи гостей.
Могилев, ресторан «Санта-Мария»
Ресторан с корабельной тематикой, на берегу Святого озера. У заведения был перерыв в работе, но теперь оно возвращается к доковидным временам. Уже идут корпоративы, собирают заявки на Новый год.
Предварительные условия такие:
- цена места – 120 руб. В цену уже вошла работа аниматора, музыка, развлечения,
- за уплаченные 120 руб. предлагается обильный новогодний стол: 2 горячих блюда на выбор, салаты закуски и др., клиент сам выбирает новогоднее меню на эту сумму,
- спиртное разрешено приносить с собой.
Ресторан работает по предварительным заказам, заявки собирают до середины декабря.
Барановичи, ресторан «Горизонт»
Большой ресторан на 160 мест, есть бар и отдельные кабинки.
Здесь предлагают встретить Новый год всего за 75 рублей с человека.
- 60 руб. стоит место за столиком, а также: спиртное (150 гр.), холодная и горячая закуска, салат, фрукты.
- 15 руб. обойдется праздничная программа: Дед Мороз, музыка, конкурсы и т.д.
- Разрешения приносить свой алкоголь на сайте нет, но и запрет не прописан.
Заславль, кафе «Шынок»
Как мы помним. это даже не райцентр, а поселок недалеко от Минска. Тем не менее кафе предлагает новогодний отдых довольно высокого уровня.
Исторический и национальный колорит и одновременно современная техника, специалисты аниматоры и даже фейерверк, разнообразная кухня и специалисты со знание английского. Расчет наверняка не только на местных жителей.
Цена новогодней ночи – 200 руб. с человека.
Поселок Мир, «Мирский пасад»
Заведение с видом на Мирский замок, сразу предлагают Новый год с проживанием.
На 2 дня – 420 руб., в пакет услуг входят:
- проживание в в номере Twine с 31 декабря по 2 января;
- новогодний банкет и развлекательная программа с 31-го на 1-е;
опохмелочный обед 1 января;
- завтрак 2 января.
Однодневный пакет – 387 руб. Только Новый год без проживания – 250 руб. со взрослого, 40 руб. с ребенка. Опохмелочный обед есть во всех пакетах.
Краткие выводы
В коронавирусный период горожане стали чаще отдыхать в загородных заведениях, хотя бы и в полукилометре от городской черты, потому что там было меньше санитарных ограничений. Рекламы отдыха в агроусадьбах, загородных санаториях и развлекательных центрах стало заметно больше. Очевидно – есть спрос. Однако загородный отдых обычно дороже.
В городских кафе и ресторанах программа примерно такая же, как 10-15 лет назад:
- отдых с вечера до утра, например – с 22 00 до 5 00, а потом такси до дома;
входной билет стоит по-разному, если речь об оплате только развлекательной программы и ночного обслуживания, то могут попросить всего 15-25 руб., но платить за еду нужно отдельно, хотя в дорогих местах за вход могут взять и 100 руб.;
- однако чаще всего за 100 руб. и дороже предлагают какое-то количество дежурных блюд и короткое посещение Деда Мороза. Музыка, иногда живая, есть везде, большой телевизор на стене, как правило, тоже;
- если заранее доплатить – то аниматоры буду развлекать вас все время;
- возможность приносить свой алкоголь тоже определяется заранее, только раньше об этом договаривались тихо, а теперь пишут в рекламе.