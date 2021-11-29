закрыть
29 ноября 2021, понедельник, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько стоит встретить Новый год в ресторане?

2
  • 29.11.2021, 13:47
  • 1,936
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане?

Сравнили цены в Минске и за пределами столицы.

Новогодняя ночь в ресторане – как воспоминание о доковидной, докризисной эпохе. Myfin.by выбрал несколько бюджетных вариантов для тех, кто не хочет заниматься готовкой дома. В обзоре столичное кафе, а также заведения разной степени удаленности от Минска. Журналисты ориентировались на разумную цену, которая будет соотносится с тем, что человек потратил бы в магазине на приготовление новогоднего меню самостоятельно.

Минск, Ретро-кафе (ст. метро Петровщина)

Это кафе нашли среди многочисленных рекламных объявлений. Вот что рассказали по поводу встречи Нового года в этом заведении:

Стоимость на одного человека составляет 200 бел. руб. Это меню и шоу программа.

В меню входят:

- холодные закуски,

- порционный салат (на выбор),

- порционное горячее (на выбор).

Также в кафе уточнили: «В программе ведущий с интерактивном с гостями и специально приглашенные артисты и дискотека до утра. Разрешаем приносить: алкогольные напитки. Зал накрывается белыми скатертями с ткаными белыми салфетками. Стулья все в белых чехлах».

Если забронировать места до 15 декабря и внести предоплату в размере 50%, то цена за одного человека составит 180 рублей. Такой же ценник будет и для компании от семи гостей.

Могилев, ресторан «Санта-Мария»

Ресторан с корабельной тематикой, на берегу Святого озера. У заведения был перерыв в работе, но теперь оно возвращается к доковидным временам. Уже идут корпоративы, собирают заявки на Новый год.

Предварительные условия такие:

- цена места – 120 руб. В цену уже вошла работа аниматора, музыка, развлечения,

- за уплаченные 120 руб. предлагается обильный новогодний стол: 2 горячих блюда на выбор, салаты закуски и др., клиент сам выбирает новогоднее меню на эту сумму,

- спиртное разрешено приносить с собой.

Ресторан работает по предварительным заказам, заявки собирают до середины декабря.

Барановичи, ресторан «Горизонт»

Большой ресторан на 160 мест, есть бар и отдельные кабинки.

Здесь предлагают встретить Новый год всего за 75 рублей с человека.

- 60 руб. стоит место за столиком, а также: спиртное (150 гр.), холодная и горячая закуска, салат, фрукты.

- 15 руб. обойдется праздничная программа: Дед Мороз, музыка, конкурсы и т.д.

- Разрешения приносить свой алкоголь на сайте нет, но и запрет не прописан.

Заславль, кафе «Шынок»

Как мы помним. это даже не райцентр, а поселок недалеко от Минска. Тем не менее кафе предлагает новогодний отдых довольно высокого уровня.

Исторический и национальный колорит и одновременно современная техника, специалисты аниматоры и даже фейерверк, разнообразная кухня и специалисты со знание английского. Расчет наверняка не только на местных жителей.

Цена новогодней ночи – 200 руб. с человека.

Поселок Мир, «Мирский пасад»

Заведение с видом на Мирский замок, сразу предлагают Новый год с проживанием.

На 2 дня – 420 руб., в пакет услуг входят:

- проживание в в номере Twine с 31 декабря по 2 января;

- новогодний банкет и развлекательная программа с 31-го на 1-е;

опохмелочный обед 1 января;

- завтрак 2 января.

Однодневный пакет – 387 руб. Только Новый год без проживания – 250 руб. со взрослого, 40 руб. с ребенка. Опохмелочный обед есть во всех пакетах.

Краткие выводы

В коронавирусный период горожане стали чаще отдыхать в загородных заведениях, хотя бы и в полукилометре от городской черты, потому что там было меньше санитарных ограничений. Рекламы отдыха в агроусадьбах, загородных санаториях и развлекательных центрах стало заметно больше. Очевидно – есть спрос. Однако загородный отдых обычно дороже.

В городских кафе и ресторанах программа примерно такая же, как 10-15 лет назад:

- отдых с вечера до утра, например – с 22 00 до 5 00, а потом такси до дома;

входной билет стоит по-разному, если речь об оплате только развлекательной программы и ночного обслуживания, то могут попросить всего 15-25 руб., но платить за еду нужно отдельно, хотя в дорогих местах за вход могут взять и 100 руб.;

- однако чаще всего за 100 руб. и дороже предлагают какое-то количество дежурных блюд и короткое посещение Деда Мороза. Музыка, иногда живая, есть везде, большой телевизор на стене, как правило, тоже;

- если заранее доплатить – то аниматоры буду развлекать вас все время;

- возможность приносить свой алкоголь тоже определяется заранее, только раньше об этом договаривались тихо, а теперь пишут в рекламе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский