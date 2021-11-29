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В Санкт-Петербурге работники «Метростроя» вышли на акцию протеста

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  • 29.11.2021, 14:00
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В Санкт-Петербурге работники «Метростроя» вышли на акцию протеста
фото: sota

Российское предприятие обанкротилось и не выплатило зарплаты.

Бывшие сотрудники российского "Метростроя" вышли к зданию правительства Санкт-Петербурга из-за невыплаченных долгов по зарплате. Об этом сообщил глава движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Рабочие решили выйти на пикет, так как им до сих пор не выплатили зарплату за несколько месяцев, а также компенсации за отпуска. В августе этого года "Метрострой" признали банкротом. Дебиторская задолженность компании составляет 15 миллиардов российских рублей. В правительстве города ранее сообщали, что перечислили все деньги рабочим еще в 2019 году, сами сотрудники утверждают обратное, сообщает "Радио Свобода".

У "Метростроя" стабильно возникали проблемы с выплатами зарплат: недовольные рабочие с 2018 года устраивали забастовки, а также отказывались выходить из шахты после окончания смены. В конце октября правительство города подписало контракт с новым подрядчиком - "Метростроем Северной столицы". Компания стала единственным поставщиком в части строительства, проектирования и реконструкции метрополитена. Более трех тысяч работников "Метростроя" были переоформлены на работу в "Метрострой Северной столицы". Долги по зарплатам при этом остались.

По данным Sota, к Смольному вышли около 100 человек. На месте несколько автобусов полиции. Рабочие надеются, что к ним выйдет кто-то из членов правительства.

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