Лукашенко приглашает российские войска на границу с Украиной 34 29.11.2021, 14:16

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Режим собирается провести совместные с Россией учения на украинской границе.

Лукашенковский министр обороны Виктор Хренин заявил, что режим планирует провести совместные с Россией учения на границе с Украиной.

Как пишет БелТА, он отметил, что в 2022 году у Беларуси и России не запланировано крупных учений наподобие «Запада» или «Щита Союза». При этом запланирован «комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси».

«Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — цитирует агентство министра.

Сегодня Александр Лукашенко заявил, что в случае конфликта Украины и России или в случае конфликта в Донбассе Беларусь выступит на стороне своего союзника.

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