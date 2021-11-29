Лукашенко приглашает российские войска на границу с Украиной

Лукашенко приглашает российские войска на границу с Украиной34
- 29.11.2021, 14:16
- 17,046
Режим собирается провести совместные с Россией учения на украинской границе.
Лукашенковский министр обороны Виктор Хренин заявил, что режим планирует провести совместные с Россией учения на границе с Украиной.
Как пишет БелТА, он отметил, что в 2022 году у Беларуси и России не запланировано крупных учений наподобие «Запада» или «Щита Союза». При этом запланирован «комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси».
«Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — цитирует агентство министра.
Сегодня Александр Лукашенко заявил, что в случае конфликта Украины и России или в случае конфликта в Донбассе Беларусь выступит на стороне своего союзника.