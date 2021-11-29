закрыть
29 ноября 2021, понедельник, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко приглашает российские войска на границу с Украиной

34
  • 29.11.2021, 14:16
  • 17,046
Лукашенко приглашает российские войска на границу с Украиной

Режим собирается провести совместные с Россией учения на украинской границе.

Лукашенковский министр обороны Виктор Хренин заявил, что режим планирует провести совместные с Россией учения на границе с Украиной.

Как пишет БелТА, он отметил, что в 2022 году у Беларуси и России не запланировано крупных учений наподобие «Запада» или «Щита Союза». При этом запланирован «комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси».

«Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — цитирует агентство министра.

Сегодня Александр Лукашенко заявил, что в случае конфликта Украины и России или в случае конфликта в Донбассе Беларусь выступит на стороне своего союзника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский