Погранохрана Польши: На границе с Беларусью по-прежнему неспокойно 2 29.11.2021, 14:18

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Белорусские службы почти каждую ночь портят заграждение на границе.

По сообщению Польской пограничной охраны, ситуация на польской-белорусской границе остается напряженной.

Министерство национальной обороны РП проинформировало, что белорусские службы почти каждую ночь портят заграждение на границе, чтобы дать мигрантам возможность нелегально перейти на польскую территорию, передает «Польское радио».

За минувшие сутки польская Погранохрана зарегистрировала 92 попытки нелегального пересечения польско-белорусской границы, семеро мигрантов были обязаны немедленно покинуть территорию нашей страны. Также вчера вечером группа из более, чем 30 мигрантов из Ирака, поддерживаемых белорусскими службами, пыталась силой пересечь границу с Польшей, - сообщила пресс-секретарь Погранохраны Анна Михальская:

«Они бросали брусчатку в ограждение из проволоки „ концертино”, пытались ослепить польских солдат и пограничников ручными фонарями и лазерами. Десять человек, одетых в белорусские военные мундиры бросали в сторону польских солдат камни. Всё говорит о том, что камни бросали представители белорусских служб».

Польские пограничники из Мельника пресекли все попытки нелегального пересечения границы. Никто не пострадал, - добавила Анна Михальская.

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